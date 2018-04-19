Примсоцбанк занял 13 место по количеству выданных банковских гарантий

Примсоцбанк занял 13 позицию в рейтинге Мультитендер по количеству выданных в марте 2018 года банковских гарантий.

По данным рейтинга, в марте 2018 года Примсоцбанк выдал 741 гарантию на сумму более 472 миллионов рублей. По сравнению с результатом февраля, банк увеличил выдачу на 77%, а средняя сумма гарантии выросла в 2,5 раза.

«Мы видим, как растёт потребность бизнеса в банковских гарантиях, стараемся предложить ему желаемый продукт, – комментирует позицию в рейтинге Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – Ускоряющийся темп выдачи гарантий и увеличение средних сумм говорит о том, что наше предложение действительно конкурентоспособно».

В 2017 году Примсоцбанк выдал 7295 гарантий на сумму почти 2,5 миллиарда рублей, обеспечив прирост в 79% по количеству и 55% по сумме выданных банковских гарантий.

Сегодня банк предлагает клиентам банковские гарантии с залогом и без, а также электронные и таможенные гарантии. Подробные условия предоставления и требования к получателям можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 94 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.