Примсоцбанк занял 13 место по количеству выданных банковских гарантий

Примсоцбанк занял 13 позицию в рейтинге Мультитендер по количеству выданных в марте 2018 года банковских гарантий.
По данным рейтинга, в марте 2018 года Примсоцбанк выдал 741 гарантию на сумму более 472 миллионов рублей. По сравнению с результатом февраля, банк увеличил выдачу на 77%, а средняя сумма гарантии выросла в 2,5 раза.
«Мы видим, как растёт потребность бизнеса в банковских гарантиях, стараемся предложить ему желаемый продукт, – комментирует позицию в рейтинге Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – Ускоряющийся темп выдачи гарантий и увеличение средних сумм говорит о том, что наше предложение действительно конкурентоспособно».
В 2017 году Примсоцбанк выдал 7295 гарантий на сумму почти 2,5 миллиарда рублей, обеспечив прирост в 79% по количеству и 55% по сумме выданных банковских гарантий.
Сегодня банк предлагает клиентам банковские гарантии с залогом и без, а также электронные и таможенные гарантии. Подробные условия предоставления и требования к получателям можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.