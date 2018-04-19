Колесо обозрения в Иркутске обещают открыть ко Дню города

Инвесторы, занимающиеся строительством колеса обозрения в Иркутске, хотят открыть его ко Дню города, поскольку аттракцион может стать отличным подарком для горожан. Об этом сообщает пресс-службе администрации Иркутска со ссылкой на начальника управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Виталия Барышникова.

Сооружение уже монтируют, выставляют опоры. Кабины туже готовы, но их пока не завозят в Иркутск, чтобы не повредить на площадке. После монтажа проведут обязательные испытания аттракциона и благоустроят прилегающую территорию.

— Поскольку колесо обозрения — сложное техническое сооружение, его обязаны сдать всем контролирующим службам, Ростехнадзору в том числе. Потребуется проведение испытаний, в том числе под нагрузкой. В каждую кабину загружается по шесть мешков каждый весом 95 килограммов и на протяжении двух дней, по-моему, они должны вращаться. Мы тоже заинтересованы, в том чтобы реализация проекта прошла как можно быстрее, но торопиться нельзя, потому что это, в первую очередь, безопасность.

Напомним, ранее сообщалось, что колесо обозрения запустят к 31 декабря 2017 года. Потом запуск перенесли на июнь. Стоимость аттракциона составляет около 50 миллионов рублей. Его высота будет 50 метров, а время одного круга – 13 минут. Колесо обозрения сможет работать круглогодично.