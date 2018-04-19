Новости

127 пар обуви арестовали у усольского предпринимателя за долги по кредиту

19 апреля 2018
Фото: beautifulshoes.org

В Усольский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист, выданный городским судом в отношении индивидуального предпринимателя о взыскании с него задолженности в пользу банка. Сумма долга составила более 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Судебный пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, разъяснил последствия в случае неуплаты долга. Однако свои долговые обязательства предприниматель не выполнил, поэтому на его имущество был наложен арест.

127 пар обуви описаны и оставлены на ответственное хранение должнику. Впоследствии товар будет реализован, а вырученные от его продажи денежные средства пойдут на погашение кредитной задолженности. 

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Популярные финансы
Евгений Кожевников: «Во время биткойновой лихорадки надо не майнить, а продавать 'лопаты'!»
Антон Баталин: «Иногда важно делать шаг на опережение»
Янис Игнатенко: «Я прошёл несколько стадий в своём отношении к криптовалютам»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании