127 пар обуви арестовали у усольского предпринимателя за долги по кредиту

Фото: beautifulshoes.org

В Усольский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист, выданный городским судом в отношении индивидуального предпринимателя о взыскании с него задолженности в пользу банка. Сумма долга составила более 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Судебный пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, разъяснил последствия в случае неуплаты долга. Однако свои долговые обязательства предприниматель не выполнил, поэтому на его имущество был наложен арест.

127 пар обуви описаны и оставлены на ответственное хранение должнику. Впоследствии товар будет реализован, а вырученные от его продажи денежные средства пойдут на погашение кредитной задолженности.