За 3 месяца 2018 года РСХБ предоставил аграриям 53,6 млрд рублей льготных кредитов

В январе-марте 2018 года Россельхозбанк предоставил отечественным аграриям финансирование по ставке не выше 5% годовых на сумму 53,6 млрд рублей, что на 34% превышает аналогичный показатель прошлого года. Банк является основным участником государственного механизма льготного кредитования АПК, реализуемого при поддержке Минсельхоза России, и обеспечивает по нему основной объем выдач.

Поддержкой Банка воспользовались несколько тысяч заемщиков из разных регионов страны, наибольшие объемы средств в рамках программы льготного кредитования АПК были предоставлены клиентам РСХБ из Республики Татарстан (5,9 млрд рублей), Воронежской области (5,0 млрд рублей) и Пензенской области (3,0 млрд рублей).



Всего за период действия программы льготного кредитования Банк предоставил предприятиям АПК 264,2 млрд рублей кредитов по ставке не выше 5% годовых.