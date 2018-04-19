Сбербанк выступил организатором и участником международного банковского форума «Казначейство-2018»

Сбербанк стал ключевым партнером международного банковского форума «Казначейство-2018», который состоялся 16–17 апреля 2018 года в Москве. Организатор форума — Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация».

Форум собрал профессионалов финансового рынка — руководителей банковских казначейств, представителей Банка России, экспертов и консультантов из ведущих российских и международных финансовых организаций.

Основными темами для обсуждения стали вопросы, включенные в программу по результатам открытого опроса: управление активами и пассивами в условиях низких процентных ставок, нововведения основного регулятора — Банка России, роль казначейств в банке.

В программе приняли участие представители Казначейства Сбербанка и департамента глобальных рынков Sberbank CIB.

Сергей Аношин, управляющий директор, руководитель отдела торговых операций с валютными и процентными деривативами Sberbank CIB, в своем докладе на тему «Развитие рынков ПФИ и инструментов с плавающими ставками» отметил: «В последнее время мы видим, что российский рынок ПФИ развивается в тесной взаимосвязи с бизнесом кредитования и казначейскими операциями банков. Рынок процентных деривативов очень важен для транформации сбережений в активы и создания «длинных денег» в экономике с одной стороны, но с другой — в России он пока не очень развит, и процентный риск в кредитовании принимают на себя банки. Для становления рынка процентных деривативов есть практически все предпосылки: макроэкономическая стабильность, низкая инфляция, регуляторная среда и доверие к основным институтам. Триггером для развития рынка процентных деривативов может стать развитие кредитования по плавающим ставкам, это позволит снизить процентный риск, стабилизировать процентную маржу банков. Мы приветствуем инициативы участников рынка, Банка России, Московской биржи по созданию новых инструментов и развитию инфраструктуры рынка ПФИ в России».

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) является ведущим профессиональным объединением участников российского финансового рынка, учрежденным в январе 1996 года крупнейшими банками и инвесткомпаниями рынка госбумаг при поддержке МФ РФ и Банка России. В настоящее время в СРО НФА входит более 250 организаций — профессиональных участников из 27 регионов всех 8 федеральных округов страны, операции которых составляют примерно 80 % объема российского рынка.