В космос - с картой "мир"

Платежная карта «Мир» стала генеральным партнером Центра «Космонавтика и авиация» – крупнейшего в нашей стране космического музейного комплекса, который открылся на ВДНХ 13 апреля.

Центр располагается в павильоне «Космос» (№34) и включает три раздела, посвященных отечественной истории освоения космоса. Посетители смогут увидеть 120 образцов летательной и космической техники – от первого спутника Земли до современных ракет, – которые раньше никогда не выставлялись в музеях, а также более двух тысяч редких архивных документов, фото и видеоматериалов о достижениях отечественной космонавтики.

Для всех держателей карт «Мир» Солид Банка действует 20% скидка на билеты в центр, в 5D-кинотеатр «Космическая сфера» и обзорную экскурсию. Держатели национальных платежных карт смогут воспользоваться скидкой как при онлайн-оплате, так и при покупке билетов в кассах на ВДНХ.

Напоминаем, что в апреле не предусмотрена продажа билетов в кассах, чтобы избежать очередей.