Солид Банк помогает осуществить мечту о загородном доме

Российско-японский Солид Банк предлагает кредит на приобретение, и строительство индивидуальных жилых домов, дач (садовых домов) других строений потребительского назначения – объектов недвижимости и/или домокомплектов, приобретение земельных участков, оплату услуг по подведению инженерных коммуникаций, внутренней отделке объекта недвижимости.

Все больше россиян все чаще задумываются о том, чтобы перебраться жить в собственный дом, тем более, что современные технологии позволили снизить стоимость строительства и ускорить процесс возведения жилья. Большой спрос в последнее время не только на жилые дома, но и на дачные постройки. Но для реализации планов на загородную жизнь собственных средств зачастую не хватает, а ипотечный кредит не всегда является оптимальным решением, например, в ипотеку нельзя оформить покупку земли или дачного домика. Кроме того, весомую часть расходов составляют траты на внутреннюю отделку уже построенного объекта и на подведение коммуникаций. Подобные расходы оформить в ипотеку также нельзя.

Солид Банк предлагает целевой кредит «Загородная недвижимость», который можно оформить на широкий круг целей: приобретение земли, строительство или покупку готового дома, в том числе дачного, возведение других объектов потребительского назначения на участке, а также отделку объекта и прокладку коммуникаций.

Оформить кредит «Загородная недвижимость» можно по ставке от 10,99% до 13,9% годовых, в зависимости от первоначального взноса и срока кредита; минимальный размер собственных средств (первоначального взноса) – 10% от стоимости объекта/работ; срок кредита от 13 месяцев до 7 лет; сумма кредита от 200 000 руб. до 7 000 000 руб. Досрочное погашение – без ограничений.

Важно: до 1 500 000 руб. никакого залога не требуется!

Солид Банк приглашает к сотрудничеству компании, занимающиеся строительством и продажей домов, производящие отделочные работы, установкой окон, прокладкой коммуникационных систем, а также предлагающие к продаже земельные участки. Заявки на аккредитацию компании принимаются по электронной почте: bank@solidbank.ru