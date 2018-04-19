Очередную группу нелегальных рубщиков леса задержали в Иркутской области

В Чунском районе Иркутской области правоохранителями пресечена криминальная деятельность организованной группы нелегальных рубщиков леса.

По версии следствия, организаторами незаконного бизнеса являются двое братьев в озрасте 50 и 53 лет. Им вменяют совершение сразу нескольких преступлений, квалифицируемых по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, при проведении обысков по местам жительства задержанных оперативники и следователи обнаружили 4 единицы оружия, многочисленные бензопилы, автомобильную и тракторную технику, средства связи, 800 тысяч рублей, предположительно добытые незаконным путём, а также документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов уголовного дела.

Изъято около 250 кубометров похищенного леса. По оценкам специалистов, сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила порядка полутора миллионов рублей.

Наиболее активным участникам группы по ходатайству следствия судом избрана мера заключения в виде заключения под стражу

По мнению следователей, группа действовала в течение длительного времени: злоумышленники наладили каналы поставки леса, организовали его хранение и сбыт. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников деятельности и выявления дополнительных фактов рубок.