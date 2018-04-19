В 2017 году экономика Иркутской области показала уверенный рост

1 9 апреля Губернатор региона Сергей Левченко обратился к Законодательному собранию и жителям региона с Посланием о положении дел в Иркутской области в 2017 году и основных направлениях областной государственной политики на 2018 год. Послание проходит в рамках 61-й сессии Законодательного собрания в Иркутском Музыкальном театре им. Н. М. Загурского. Глава региона обозначает главные цели и задачи, говорит о том, чего удалось достичь и какие проблемы необходимо решить уже в ближайшем будущем, пишет пресс-служба Правительства Иркутской области.

– Год назад я говорил, что Иркутская область не должна равняться на середнячков, мы обязаны быть в числе лидеров, а не догоняющих. Убежден в этом и сейчас, – сказал Сергей Левченко. – У нас еще много системных проблем, которым не два и не три года, есть направления, в которых мы преуспели, а есть – где отстаем. Так вот, отставать – значит проигрывать. А мы нацелены на победу! Это главный принцип работы нашей команды.

В начале 2016 года существовала реальная угроза секвестрования бюджета. Чтобы не допустить тяжелых последствий, чреватых неисполнением обязательств, пришлось принять ряд жестких антикризисных решений. По словам главы региона, решить социальные проблемы не получится без развития, без роста экономики, без новых принципов управления – эти вещи взаимоувязаны.

– Я знаю, что есть регионы, которые надеются на поддержку федерального центра, и живут за счет нее, для кого-то это даже стратегия. Но это не наш случай. Иркутская область – регион самодостаточный и сильный, – отметил Губернатор. – Выбранная нами стратегия оказалась верной. В 2017 году экономика Иркутской области показала уверенный рост. Большинство макроэкономических индикаторов улучшили свое значение относительно рекордного по многим показателям 2016-го года.

Индекс промышленного производства по итогам 2017 года вырос на 2,9 процентов, при этом в среднем по России промпроизводство выросло всего на один процент. Особо можно отметить обрабатывающую сферу, индекс роста по которой составил 102,8 процента, по России – 100,2 процента. Драйверами стали химическая, фармацевтическая промышленности, изготовление машин и оборудования, индекс производства которых составил более 130 процентов. Добывающая промышленность также показала устойчивый рост в 103,3 процента, обеспеченный за счет добычи нефти и газа, металлических руд и соли.

По предварительной оценке, в 2017 году валовой региональный продукт в сопоставимых ценах вырос на 3,4 процента и составил 1 трлн 236,6 млрд рублей. Прирост по этому показателю за два года составил 6,3 процента. Это почти в пять раз больше среднероссийского роста.

– В феврале нынешнего года на встрече с Президентом России я докладывал ему о состоянии дел в экономике Иркутской области. Наш регион занял 9-е место из 85 в рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Это неплохой результат. Для нас важен данный рейтинг, поскольку он лишен политики и строится на объективных статистических показателях, – сказал Сергей Левченко.