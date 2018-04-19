На 30 миллиардов рублей увеличились доходы бюджета Иркутской области за два года

Третий год подряд министерство финансов Российской Федерации ставит Иркутской области высшую оценку качества управления региональными финансами. Второй год подряд Иркутская область входит в число лидеров по сводной оценке уровня представления регионами информации о бюджете и бюджетной системе в понятной для граждан форме, то есть по прозрачности бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко и его Послание о положении дел в Иркутской области.

В конце 2017 года международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s повысило кредитный рейтинг Иркутской области до максимально возможного уровня в Российской Федерации «BВ+», прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». Повышение кредитного рейтинга обусловлено высокими финансовыми показателями за 2016 и 2017 годы. Иркутская область одной из первых в стране получила эту оценку.

– Значительная часть наших усилий сосредоточена на росте доходной части бюджета. В 2017 году налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 142,1 млрд рублей, увеличившись на 8,2%, – отметил Сергей Левченко. – Если оценивать суммарный рост доходов бюджета за два года, то есть с момента принятия антикризисного плана, то цифра получается весьма впечатляющая. Более чем на 30 миллиардов, или почти на треть нам удалось увеличить доходы областного бюджета относительно 2015 года.

Основной вклад в рост доходов консолидированного бюджета вносит налог на прибыль организаций, поступления которого увеличились на 15,7 процентов (рост более чем на 6,6 млрд рублей). В Иркутской области на протяжении последних двух лет наблюдаются рекордные поступления по этому налогу.

Позитивная динамика и по налогу на доходы физических лиц. Он также является бюджетообразующим и очень важен для муниципалитетов. Поступления НДФЛ за 2017 год выросли на 2,7 млрд рублей или на 6,2 процента. Эти показатели являются еще и объективным индикатором, свидетельствующим о том, что в экономике фиксируется рост заработной платы.

Сейчас Иркутская область входит в список высокообеспеченных субъектов Российской Федерации. В федеральный бюджет с территории Приангарья в 2017 году перечислено 180 млрд рублей налогов, что на 55 процентов (или 63 млрд рублей) выше показателя 2016 года. Последние три года темп роста поступлений в федеральный бюджет значительно увеличивается.

– В 2017 году на один рубль полученных из Центра межбюджетных трансфертов за исключением субвенций в федеральный бюджет мобилизовано 11 рублей фискальных платежей, что на 29 процентов превышает уровень налоговой отдачи за 2016 год. Сильная Россия – это, прежде всего, сильные регионы, и данные цифры говорят о том, что Иркутская область – это один из очень значимых опорных регионов нашей страны, – уверен губернатор.