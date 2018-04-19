Сергей Левченко: Миллиард рублей, инвестированных в строительство, транспорт, медицину и сельское хозяйство, в скором времени принесет 4 миллиарда в виде налоговых отчислений в бюджет Иркутской области

Задействовать абсолютно все инструменты и возможности для реализации новых крупных инвестпроектов на территории региона – такую задачу поставил Сергей Левченко во время оглашения Послания о положении дел в Иркутской области, озвученном сегодня в рамках 61-й сессии Законодательного собрания в Иркутском Музыкальном театре им. Н. М. Загурского. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

– За два года мы сделали действительно много по увеличению доходов областного бюджета, но дальнейший динамичный рост налоговых поступлений неразрывно связан с реализацией на территории Иркутской области крупных инвестиционных проектов, – сообщил губернатор Сергей Левченко. – По итогам 2017 года инвестиции в основной капитал составили 256,9 млрд рублей. По этому показателю Иркутская область находится на второй позиции в СФО и на 17-й по России. За этими сухими цифрами стоят новые производства, дополнительные рабочие места, современные технологии. Сейчас в Иркутской области реализуется сразу несколько масштабных и амбициозных проектов, которые имеют важное значение не только для нашего региона, но и для всей страны.

Готов второй летный экземпляр ближне-среднемагистрального самолета MC-21. В настоящее время Иркутский авиационный завод занимается реконструкцией и модернизацией производства в целях наращивания дополнительных мощностей. В соответствии с утвержденным графиком с прошлого года идет изготовление деталей на первые пять серийных машин. К 2020 году стоит задача выпуска десяти самолетов, к 2023 году – 35-ти, а к 2025-2026 годам – выход на максимальный объем.

– Мы договорились с руководством объединенной авиастроительной Корпорации, что первый серийно построенный самолет будет работать в Иркутской области, – отметил глава региона.

Еще одно стратегическое направление для экономики области – газодобыча и газификация региона.

– Знаю, что есть скептики по этому вопросу, но скажу вам – мы последовательно, шаг за шагом идем этим путем. В 2017 году достигли значимого продвижения в вопросе газоснабжения и газификации Иркутской области. В целях ускорения подачи газа в поселок Жигалово ПАО «Газпром» принято решение о вводе в эксплуатацию участка газопровода «Ковыкта – Жигалово», что позволит обеспечить поставку газа в Жигалово в максимально короткий срок, – сказа Сергей Левченко.

Подключение потребителей поселка Жигалово можно рассматривать как первый этап строительства магистрального газопровода «Ковыкта – Саянск – Иркутск». Благодаря этому газопроводу в Иркутской области появится новый сектор промышленности – газохимический комплекс. В текущем году начата работа совместно с ПАО «Газпром» и предприятиями региона по разработке технико-экономического обоснования строительства на нашей земле газохимических производств.

– Недавно я встречался с Алексеем Миллером, председателем правления ПАО «Газпром», мы обсудили долгосрочные перспективы совместной работы по газификации региона и развитию рынка газомоторного топлива. Сейчас Газпром формирует крупный центр газодобычи на базе Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Планируется, что в конце 2022 года газ этого месторождения начнет поступать в магистральный газопровод «Сила Сибири», часть которого будет проложена в Иркутской области, – сообщил губернатор. – Наша задача создавать перерабатывающие производства – это рабочие места, налоги и развитие социальной сферы всего региона.

Также среди наиболее масштабных следует выделить ряд проектов по разработке и обустройству нефтегазоконденсатных месторождений в Усть-Кутском и Катангском районах, по разработке Верхнечонского месторождения, по созданию нового производства на месторождении «Вернинское», строительству золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Верхний Угахан».

Реализация крупных инвестиционных проектов уже позволила создать около 1,3 тысячи рабочих мест. Предполагается, что новые стратегические производства дадут возможность кратно увеличить этот показатель уже в ближайшей перспективе.

На особом контроле в Правительстве Иркутской области – проект по созданию крупного фармацевтического производства в Усолье-Сибирском. Будущий завод – резидент территории опережающего развития – сможет производить до тысячи тонн субстанций в год, штат предприятия составит более двух тысяч человек.

В сентябре прошлого года инициатор проекта «Фармасинтез» уже открыл новый цех малотоннажного производства в Иркутске. Во втором полугодии планируется запуск завода по производству активных фармацевтических субстанций в Братске.

– Недавно вместе с руководителем этой компании мы встречались с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, где рассказали о перспективах большого усольского проекта и получили поддержку. Я знаю, что жители Усолья-Сибирского за последние годы устали ждать и устали верить обещаниям. Полагаю, что именно этот проект и другие, которые мы уже начали осуществлять, позволят радикально изменить социально-экономическую ситуацию в городе и вернут жителям веру в будущее, – уверен глава региона.

Недавно появились долгожданные результаты работы Корпорации развития Иркутской области, которая была создана еще в 2013 году, но более четырех лет деятельность этой организации не была заметна. На текущий момент одобрено финансирование инвестиционных проектов на сумму более 1 млрд рублей. Основными направлениями инвестирования стали строительство, транспорт, медицина и сельское хозяйство. Объем налоговых поступлений от реализации поддержанных Корпорацией проектов превысит 4 млрд рублей.

Уже в 2018 году планируется запуск производства тест-полосок для измерения уровня сахара в крови и сборки глюкометров по корейской технологии. В настоящий момент компания уже набирает персонал. Мощность производства составит более трех миллионов упаковок тест-полосок и 500 тысяч глюкометров в год – это 10% текущего рынка Российской Федерации. В 4-м квартале 2018 года предприятие начнет производство и реализацию тест-полосок, также начнется работа по продвижению нашей продукции на остальном российском рынке.

На средства корпорации уже реализован достаточно амбициозный проект: в Братске построен самый современный медицинский диагностический центр. Сейчас его ежедневно посещает около 250 человек.

– Когда я был на открытии, ко мне подходили люди и говорили: «Мы не верили, что вы это сделаете так быстро. Раньше были только обещания». Коллеги, нам нужны подобные решения в разных сферах – амбициозные, понятные и необходимые для людей, – отметил Сергей Левченко.

К сожалению, возможности Корпорации развития несоизмеримы с масштабами задачи инвестиционного развития. Поэтому нужно задействовать абсолютно все инструменты и возможности для реализации новых крупных инвестпроектов на территории региона.

– Предлагаю экономическому и финансовому блокам рассмотреть возможность адресного льготирования тех инвесторов, которые дадут региону максимальный эффект и максимальную отдачу. Одним из вариантов может стать расширение перечня мер поддержки для участников так называемых СПИКов – специальных инвестиционных контрактов. Такой проект может быть направлен на создание или модернизацию производства промышленной продукции, продукции, не имеющей аналогов, на внедрение наилучших доступных технологий, – сказал Сергей Левченко.

Правительством региона внесен проект закона, предусматривающий предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль организаций для участников СПИК, заключаемых без участия Российской Федерации.

Другим относительно новаторским вариантом, в том числе для создания и поддержки современных импортозамещающих производств, может стать заключение офсетных контрактов. В России уже есть опыт и практика их применения. Инвесторы получат гарантии сбыта своей продукции на территории Иркутской области в случае, если разместят здесь свои производства.– Поручаю министерству экономического развития Иркутской области проработать эти варианты и заняться поиском инвесторов, готовых на таких условиях прийти в наш регион, – сказал губернатор.