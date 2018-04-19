В 2017 году Иркутская область вышла на рекордные объемы строительства социальных объектов

В 2018 году объем средств областного бюджета, направленных на строительство и капитальный ремонт социальных объектов, составит почти 7 млрд рублей. Это в 4,3 раза больше, чем в 2015 году. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба регправительства со ссылкой на сообщение губернатора Сергея Левченко во время оглашения ежегодного Послания о положении дел в Иркутской области.

Фото: irkobl.ru

– В 2018 году мы выходим на новый рекорд по финансированию этих мероприятий. В Иркутской области в 2018 году будет строиться, реконструироваться, капитально ремонтироваться 210 объектов социально-культурного значения, – отметил глава региона.

Он озвучил ряд цифр в сравнении с 2015 годом. Школы: сейчас в работе 53 объекта, в 2015 году было восемь. Детские сады: сейчас 26 объектов, в 2015 году было 22. Спортивные объекты: сейчас 43, было 12. Объекты культуры: сейчас 24, в 2015 году был один. Здравоохранение: сейчас 54, в 2015 году было 15.

– Всего на реализацию этих мероприятий в рамках государственных программ Иркутской области в этом году планируем направить только через министерство строительства более 7,8 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – более 6,2 млрд рублей, из федерального бюджета – свыше одного млрд, из местных бюджетов – 527 млн рублей, – сообщил Сергей Левченко. – Если подобные темпы будут сохраняться в течение 5-7 лет, полагаю, что можно будет закрыть если не все, то самые острые проблемы, связанные со строительством и капитальным ремонтом объектов социального значения.

Особо Губернатор выделил три проекта, о которых шел разговор с Президентом России в феврале этого года. В Иркутске уже в течение ближайших двух лет должен появиться дворец зимних видов спорта, который планируется возвести в Академгородке.

– Это будет настоящая архитектурная жемчужина столицы нашего региона, еще один центр притяжения, еще одна визитная карточка города и области. Таких масштабных спортивных сооружений у нас не строили никогда, – отметил Сергей Левченко. – Также мы планируем построить центр спортивных единоборств, в котором наша молодежь будет заниматься самбо, дзюдо и греко-римской борьбой. Для Иркутской области такой центр необходим, так как в регионе почти три тысячи детей занимаются различными видами борьбы. И с каждым годом эти виды спорта становится все более популярным. Подобный центр позволит проводить у нас соревнования любого уровня.

Также начинается реализация очень важного проекта в сфере здравоохранения – строительство радиологического корпуса онкологического центра. Онкоцентр имеет очень высокие результаты лечения при помощи химиотерапии, хороший блок, связанный с операциями, при этом нет собственной радиологии. Реализация проекта по строительству радиологического корпуса онкологического центра будет осуществлена в рамках концессионного соглашения.