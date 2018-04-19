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Увеличить объём регионального дорожного фонда поручил министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области губернатор

19 апреля 2018

Увеличить объём регионального дорожного фонда поручил Губернатор министерству строительства, дорожного хозяйства региона во время обнародования послания  о положении дел в 2017 году и основных направлениях областной государственной политики в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-служб Правительства региона.

За последние три года в Иркутской области почти в два раза увеличено финансирование в сфере дорожного строительства, реализуются крупные проекты. В 2017 году, в рамках региональной программы по развитию дорожного хозяйства, введены в эксплуатацию два значимых для жителей региона объекта. Это участок трассы Иркутск-Листвянка с 12 по 21 км и участок магистрали Тайшет Чуна Братск протяжённостью около 42 км, благодаря которому появилась круглогодичная автотранспортная связь с северными территориями региона и на 250 км сократился проезд с европейской территории России на север области и в Республику Саха (Якутия).

Только за 2017 год в Иркутской области построено, реконструировано и отремонтировано более 250 км дорожного полотна. Сергей Левченко призвал обратить особое внимание на состояние муниципальных дорог.

Я много езжу по области и вижу, что у нас дорожное покрытие зачастую сходит вместе со снегом. Иногда, чтобы такое увидеть, и уезжать далеко не надо. Разметку начинают рисовать в июне-июле, ямочный ремонт проводится некачественно, сезона не выдерживает. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения. Безусловно, наша важнейшая задача – повышение безопасности на дорогах и снижение смертности в результате ДТП, сказал Сергей Левченко.

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В 2017 году в Иркутской области началась реализация приоритетного проекта Президента Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». В его рамках из федерального бюджета предоставлены 625 млн рублей, из областного – 760,4 млн рублей. На эти средства удалось отремонтировать 93 километра дорог в Иркутске, Ангарске, Шелехове, а также на региональных и межмуниципальных дорогах, устранить 31 место концентрации дорожно-транспортных происшествий за счёт установки светофоров, ограждения, пешеходных переходов. В 2018 году из федерального бюджета на реализацию проекта в Иркутской области будет выделено 730 млн рублей, ещё 791,3 млн. рублей поступит из бюджета области. На эти средства планируется привести в нормативное состояние 64,5 процентов дорог Иркутской агломерации. Там устранят 20 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Совместно с органами местного самоуправления города Иркутска, Ангарского городского округа, Шелеховского городского поселения необходимо обеспечить достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации, сказал Сергей Левченко.


/ СИА /
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