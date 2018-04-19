Увеличить объём регионального дорожного фонда поручил министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области губернатор

Увеличить объём регионального дорожного фонда поручил Губернатор министерству строительства, дорожного хозяйства региона во время обнародования послания о положении дел в 2017 году и основных направлениях областной государственной политики в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-служб Правительства региона.

За последние три года в Иркутской области почти в два раза увеличено финансирование в сфере дорожного строительства, реализуются крупные проекты. В 2017 году, в рамках региональной программы по развитию дорожного хозяйства, введены в эксплуатацию два значимых для жителей региона объекта. Это участок трассы Иркутск-Листвянка с 12 по 21 км и участок магистрали Тайшет – Чуна – Братск протяжённостью около 42 км, благодаря которому появилась круглогодичная автотранспортная связь с северными территориями региона и на 250 км сократился проезд с европейской территории России на север области и в Республику Саха (Якутия).

Только за 2017 год в Иркутской области построено, реконструировано и отремонтировано более 250 км дорожного полотна. Сергей Левченко призвал обратить особое внимание на состояние муниципальных дорог.

– Я много езжу по области и вижу, что у нас дорожное покрытие зачастую сходит вместе со снегом. Иногда, чтобы такое увидеть, и уезжать далеко не надо. Разметку начинают рисовать в июне-июле, ямочный ремонт проводится некачественно, сезона не выдерживает. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения. Безусловно, наша важнейшая задача – повышение безопасности на дорогах и снижение смертности в результате ДТП, – сказал Сергей Левченко.

В 2017 году в Иркутской области началась реализация приоритетного проекта Президента Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». В его рамках из федерального бюджета предоставлены 625 млн рублей, из областного – 760,4 млн рублей. На эти средства удалось отремонтировать 93 километра дорог в Иркутске, Ангарске, Шелехове, а также на региональных и межмуниципальных дорогах, устранить 31 место концентрации дорожно-транспортных происшествий за счёт установки светофоров, ограждения, пешеходных переходов. В 2018 году из федерального бюджета на реализацию проекта в Иркутской области будет выделено 730 млн рублей, ещё 791,3 млн. рублей поступит из бюджета области. На эти средства планируется привести в нормативное состояние 64,5 процентов дорог Иркутской агломерации. Там устранят 20 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

– Совместно с органами местного самоуправления города Иркутска, Ангарского городского округа, Шелеховского городского поселения необходимо обеспечить достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации, – сказал Сергей Левченко.