53% всех покупок в 2017 году жители Иркутской области оплатили картами

Доля покупок, совершаемых с использованием платежных карт, растет: в 2017 году жители области оплатили картами 53% покупок на общую сумму 223 млрд рублей. Это почти на треть выше показателя прошлого года.

Иркутская область по итогам 2017 года входит в тройку регионов Сибирского федерального округа с максимальными объемами платежей населения по картам.

«Рост объемов безналичных платежей связан с развитием платежных технологий, в том числе бесконтактных, и с расширением терминальной сети, – отметил управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Сергей Андреев. – Точек приема карт становится больше, поскольку торгово-сервисные предприятия с годовым оборотом от 40 млн рублей обязаны принимать к оплате карты «Мир». Ранее ставить терминалы безналичной оплаты должны были только компании с годовым оборотом более 120 млн рублей».

В результате за год количество терминалов в регионе увеличилось на 15%. На 1 января 2018 года в регионе установлено 3 тыс. банкоматов и почти 50 тыс. электронных терминалов.