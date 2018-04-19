В Иркутск прибыли четыре трамвая, подаренных мэрией Москвы

Фото: admirk.ru

Очередная партия трамваев из Москвы выйдет на линии Иркутска в ближайшее время. В областной центр уже пришли четыре транспортных средства, еще шесть будут доставлены в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Такой подарок уже второй раз делает нам мэрия Москвы в рамках договоренностей, достигнутых между главами Иркутска и Москвы – Дмитрием Бердниковым и Сергеем Собяниным. Перед нами стоит задача по обновлению городского транспортного парка, и мы уже второй год работаем в этом направлении. В прошлом году приобрели и запустили на линии 18 автобусов и 10 московских трамваев. В этом году планируем приобрести еще пять новых троллейбусов и пять автобусов для обслуживания муниципальных маршрутов, – отметила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

Как рассказал директор Гортранса Андрей Маковецкий, все вагоны оборудованы системой видеонаблюдения, установлены антивандальные сиденья, противоскользящий пол. Сейчас в трамвайном депо идет подготовка вагонов для выхода на линию, все трамваи находятся в хорошем техническом состоянии.

– Эта модель трамвая относительно новая, 2006 года выпуска, имеет ряд преимуществ и может достаточно долго эксплуатироваться. Новый трамвай подобной серии стоит около 28 миллионов рублей, – подчеркнул Андрей Маковецкий.