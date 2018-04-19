Объем налоговых поступлений в бюджет Иркутской области от предприятий лесопромышленного комплекса вырос вдвое с 2015 года

В 2017 году объем налоговых поступлений от предприятий лесопромышленного комплекса в бюджет Иркутской области вырос более чем в два раза по сравнению с 2015 годом и составил 6,6 млрд рублей. За тоже время плата за использование лесов в областной бюджет увеличилась в 4,4 раза и составила более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Приангарья со ссылкой на Послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко о положении дел в Иркутской области в 2017 году и основных направлениях областной государственной политики на 2018 год.

Руководитель региона отметил, что вклад этой отрасли в бюджет региона раньше был незаслуженно мал.

– С первых дней работы в должности Губернатора Иркутской области я поставил задачу своей команде навести порядок в лесной отрасли. Сейчас мы видим достаточно динамичное развитие в секторе лесопереработки, – сообщил Сергей Левченко.

Вместе с развитием технологий переработки леса, в сентябре 2017 года на территории Иркутской области началась реализация пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой в регионе древесины. Совместно со всеми заинтересованными ведомствами была усилена работу по борьбе с незаконными рубками. Благодаря этому впервые за много лет произошло снижение незаконных рубок уже на 53 процента относительно аналогичного периода прошлого года, а объемы лесозаготовок в регионе выросли.

– Совершенно точно, что мы продолжим начатую работу и будем ее совершенствовать. Сказанное мной сейчас можно рассматривать как соответствующее поручение министерству лесного комплекса Иркутской области, – подчеркнул глава региона.

В 2017 году приказами Минпромторга России были признаны завершенными четыре приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов, рассмотрено пять новых заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить производство пиломатериалов, мебельных щитов, клееного бруса, ДСП, профильных деталей из древесины, применяемых в строительстве. Новые проекты позволят создать 1400 дополнительных рабочих мест.

По итогам 2017 года индекс промышленного производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 115,8 процентов, по производству целлюлозы, бумаги и картона – 103,3 процентов. Удельный вес отраслей ЛПК в общем объеме обрабатывающих производств Иркутской области превысил 20 процентов. Объем отгруженной продукции предприятий ЛПК за последние пять лет вырос более чем в два раза и составил более 120,5 млрд. рублей.

Сергей Левченко также сообщил о новой законодательной инициативе руководства региона, родившейся из обращений граждан – пенсионеров, инвалидов и малоимущего населения, а также и от глав муниципальных образований. Сейчас граждане получают древесину для собственных нужд на корню, но не всегда есть возможность самостоятельно ее заготовить: отсутствует специальная техника, транспорт, навыки.

– Внесен в Законодательное Собрание законопроект, предусматривающий бесплатное предоставление пиломатериалов жителям Иркутской области для строительства и ремонта жилых домов и хозяйственных построек в виде дополнительной меры социальной поддержки граждан. В 2019 году на эти цели запланировано выделить не менее 50 тыс. кубометров пиломатериалов. Это будет хорошим стимулом для развития индивидуального жилищного строительства, – заявил Сергей Левченко.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области