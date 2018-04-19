К 2020 году сельхозпроизводетели Приангарья превысят объем производства зерна в 1 млн тонн

В 2017 году сельхозтоваропроизводители Приангарья собрали рекордный урожай зерновых – 871 тыс. тонн. Ближайшая цель – к 2020 году выйти по объему производства зерна за 1 млн тонн. Такую задачу перед современными крестьянами поставил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в Послании о положении дел в Иркутской области в 2017 году и основных направлениях областной государственной политики на 2018 год.

– Сейчас мы можем уверенно говорить, что сельское хозяйство не выживает, а развивается. Министерство сельского хозяйства Иркутской области заключило более двух тысяч соглашений об оказании государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям. На эти цели в 2018 году будет направлено 2 млрд 787 млн рублей, – сообщил губернатор.

Более двух миллиардов из этой суммы выделит бюджет региона, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

По словам губернатора, в Приангарье, по сути, начата программа освоения целины. Сегодня из 1 млн 613 тыс. га имеющейся в области пашни используется только 57,4 процента. В 2017 году введено в сельскохозяйственный оборот 39 тыс. га, есть возможность ввести в оборот еще 301 тыс. га неиспользуемой пашни. В 2018 году предстоит увеличить посевную площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами до 440 тыс. га. Для обработки увеличивающихся площадей сельскохозяйственных культур необходимо приобрести 59 тракторов, 92 зерноуборочных комбайна, 15 посевных комплексов, 73 почвообрабатывающих агрегата.

Необходимо отметить, что Иркутская область впервые вошла в состав участников федеральной программы по обновлению сельскохозяйственной техники, которую реализует АО «Росагролизинг». Хозяйства с низкой платежеспособностью теперь имеют возможность покупать сельхозтехнику с рассрочкой платежа до 10 лет, а из областного бюджета выделяются субсидии на компенсацию затрат (до 40 процентов) от стоимости техники. Также Сергей Левченко сообщил, что в феврале было заключено соглашение о сотрудничестве с ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» по обеспечению сельского хозяйства области комбайнами и тракторами с предоставлением дополнительной скидки в размере 5 процентов и 10 процентов на запасные части.

Иркутская область лидирует по урожайности зерновых культур в Сибирском федеральном округе (1 место вместе с Красноярским краем). Чтобы сохранить эти позиции, значительно увеличены средства на приобретение элитных семян (до 90 млн руб.) – при равных условиях семена высших репродукций дают прибавку урожаю до 50 процентов. В региональных планах продолжить активно начавшийся в 2017 году экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж и наладить переработку зерна в регионе.

Сергей Левченко также затронул вопросы развития животноводства. 25 организаций Приангарья впервые внесены в перечень племенных хозяйств России. Но в регионе наиболее остро стоит вопрос строительства и переоснащения молочно-товарных ферм. Сегодня срок эксплуатации оборудования у 70 процентов ферм с поголовьем 100 и более голов превышает 10 лет, а 56 процентов зданий были построены до 1990 года. Необходимо разработать дополнительные мероприятия в государственную программу по созданию и модернизации молочных ферм в Приангарье – соответствующее поручение дано министерству сельского хозяйства.

– В среднесрочной перспективе мы уже запланировали строительство 20 современных ферм, – отметил Сергей Левченко.

Еще одна неотложная задача – создание совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом картофельного хозяйства центра по селекции и семеноводству картофеля для создания и ускоренного размножения в Приангарье сортов картофеля, наиболее полно отвечающих почвенно-климатическим условиям региона, замещения импортных семян.