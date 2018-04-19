Сергей Левченко: В Иркутской области действует мощная система поддержки предпринимательства

Значимым резервом экономического роста назвал развитие малого и среднего бизнеса Губернатор региона Сергей Левченко во время оглашения Послания о положении дел в Иркутской области. Об этом пишет пресс-служба регионального Правительства.

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– В Иркутской области создана и уже функционирует достаточно мощная система поддержки предпринимательства. Я пока не могу сказать, что через существующие механизмы можно быстро и эффективно закрыть проблемы в этой сфере, но мы с каждым годом совершенствуем работу в этом направлении, – считает глава региона. – Проведенный нами анализ показал, что наиболее востребованным и эффективным является механизм микрозаимствований субъектов малого и среднего предпринимательства.

За период работы Фондом микрокредитования Иркутской области, который был создан в конце 2016 года, были предоставлены 290 микрозаймов на сумму 384 млн рублей. Поддержку получили предприниматели из 30 муниципальных образований Иркутской области.

– В связи с высокой предпринимательской заинтересованностью к таким кредитным ресурсам поручаю министерству экономического развития Иркутской области докапитализировать Фонд, – сказал Сергей Левченко. – Помимо этого, прошу организовать выездные сессии в наиболее нуждающиеся муниципальные образования, цель которых – ознакомить предпринимательское сообщество с возможностями региональной системы поддержки бизнеса.

Глава региона также считает, что на данном этапе уже необходимо переходить к комплексному рассмотрению заявленных бизнесом проектов. Для этого планируется создание для предпринимателей центров оказания услуг, в которых будет применяться уже хорошо зарекомендовавший себя принцип одного окна. Это сильно облегчит для предпринимателей процедуру получения помощи.

В 2018 году также начинает работу региональный центр поддержки экспорта для среднего и малого предпринимательства, что позволит местным компаниям расширить рынки сбыта и повысить их конкурентоспособность на международных рынках.