Новости

Юрий Тиман, «Ростелеком»: «Мы активно взаимодействуем с Правительством Иркутской области»

20 апреля 2018

Читайте также:

Виктор Ильичев, «ВостСибСтрой»: «Задача строительства 1,5 млн м2 жилья в год в регионе – достижима»
20 апреля 2018
Юрий Логачев: «Новым проектам в лесной отрасли Приангарься дан 'зеленый свет'»
20 апреля 2018

Юрий Тиман, директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» поделился своим мнением о Послании Сергея Левченко о положении дел в 2017 году и основных направлениях областной государственной политики в 2018 году

Юрий Тиман:

– В Послании губернатора Иркутской области обозначена тема обеспечения связью малых населенных пунктов. В феврале 2018 года Соглашение о совместной деятельности подписали министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Сотрудничество в рамках трехстороннего Соглашения также предусматривает модернизацию местной и внутризоновой сети со строительством оптических линий связи и предоставлением доступа в интернет при подключении социально значимых учреждений и объектов Иркутской области. Мы активно взаимодействуем с областным Правительством по данному вопросу.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Послание Губернатора о положении дел в Иркутской области - 2018":
Все материалы сюжета (12)


Реклама на сайте

Опасные "хрущёвки"
Регенерация по-иркутски. Что делать с жилыми домами старых панельных серий?
В Иркутской области проведут инвентаризацию домов 335 серии
Расселение опасных «хрущёвок» в Иркутской области оценили в 150 миллардов рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании