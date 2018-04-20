Юрий Тиман, «Ростелеком»: «Мы активно взаимодействуем с Правительством Иркутской области»

Юрий Тиман, директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» поделился своим мнением о Послании Сергея Левченко о положении дел в 2017 году и основных направлениях областной государственной политики в 2018 году

Юрий Тиман:

– В Послании губернатора Иркутской области обозначена тема обеспечения связью малых населенных пунктов. В феврале 2018 года Соглашение о совместной деятельности подписали министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Сотрудничество в рамках трехстороннего Соглашения также предусматривает модернизацию местной и внутризоновой сети со строительством оптических линий связи и предоставлением доступа в интернет при подключении социально значимых учреждений и объектов Иркутской области. Мы активно взаимодействуем с областным Правительством по данному вопросу.