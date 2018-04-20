Юрий Логачев: «Новым проектам в лесной отрасли Приангарься дан 'зеленый свет'»

Юрий Логачев, президент Ассоциации лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области прокомментировал Послание губернатора Иркутской области о положении дел в регионе.

Юрий Логачев:

– Губернатор Сергей Георгиевич Левченко верно обозначил ситуацию в лесной отрасли. Совершенно справедливо отметил то движение вперед, которое произошло за год. Вся динамика, о которой говорил Губернатор, обусловлена тем, что вновь воссоздан штаб лесной отрасли – соответствующее министерство. Это был совершенно верный шаг. Мы об этом говорили давно и при разных губернаторах, но реализовалось это именно с приходом Сергея Георгиевича.

Сегодня это команда квалифицированных, ответственных специалистов, которые системно организуют работу всей отрасли. Причем, мы должны понимать, что ни одно из предприятий отрасли административно не подчинено ни Правительству, ни министерству. Поэтому еще раз подчеркну мысль о том, что в Правительстве, в министерстве работают высококлассные специалисты, которые умеют взаимодействовать и координировать усилия всех предприятий.

В своем Послании Губернатор отметил важность отрасли. 20% общего объёма промышленного производства – это наш вклад в экономику региона. 32 тыс. людей, занятых в отрасли, работают на этот результат. А это и значительное увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Совершенно правильно в Послании был отмечен вклад инвестиционных проектов отрасли в общий результат. 4 инвестиционных проекта реализуют в этом году Группа «Илим» и «Русская лесная группа». Это огромная прибавка в объемных и качественных показателях, в увеличении той же самой доли налогов. И это работа не стоит на месте. Появились новые проекты, которым дан «зеленый свет». И уже в будущем мы ожидаем от этих проектов значимых результатов.

С удовлетворением хочу отметить ту инициативу, которая сегодня прозвучала в ходе выступления Губернатора. Это старый, больной для всех вопрос: мы живем в очень богатом лесном крае, но у нас проблема с обеспечением дровами и материалами для строительства жилья. Это очень важные вещи, они прописаны законодательством. Но, как верно подчеркнул Губернатор, иметь на что-то право – это не значит, иметь эти дрова или материалы у себя во дворе. И очень хорошее поручение дано министерству – 50 тыс. кубов пиломатериалов в готовом виде предоставить нуждающимся.