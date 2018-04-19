Промсвязьбанк — финансовый партнер промышленного форума в Челябинске

При поддержке Промсвязьбанка прошел десятый промышленный форум «Реконструкция промышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии и машиностроении», на котором собрались представители более 100 компаний, в том числе зарубежных — из Германии, Австрии, Италии, Японии — для обсуждения вопросов экспорта, развития цифровых технологий, промышленной кооперации и многого другого.

Финансовым партнером форума выступил Промсвязьбанк. В ходе мероприятия банк представил финансовые решения для промышленных предприятий, рассказал о формах поддержки и сервисах, которые помогают автоматизировать бизнес-процессы.

По итогам форума его посетители отметили эффективность и высокую значимость мероприятия для обсуждения проблем и задач, стоящих перед участниками российского промышленного рынка и их партнерами.

«Приоритетная для нас задача — помогать нашим клиентам развивать бизнес, — прокомментировал региональный директор ОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Юхачев. — Промсвязьбанк является одним из главных финансовых партнеров крупных предприятий Челябинской области, у банка есть все возможности для предоставления полного комплекса продуктов и решений».