Сбербанк оборудовал терминалами безналичной оплаты три автосалона в Бурятии

В Бурятии Сбербанк установил первые pos-терминалы для приема безналичной оплаты в трех автосалонах: «Nissan» по ул. Бабушкина, 189 а, «Renault» по ул. Бабушкина, 189а/1 и работающий по программе trade-in «Автосалон» по ул. Бабушкина 189.

«Клиенты данных магазинов теперь могут оплатить покупку любого из выставленных на продажу автомобилей с помощью банковской карты. В зависимости от марки транспортного средства доля безналичной оплаты может составить от 15 до 50 процентов от стоимости. При этом к оплате в указанных автосалонах принимаются карты visa Сбербанка, а также карты других платежных систем любых банков», - рассказал начальник отдела торгового эквайринга Бурятского отделения Сбербанка Майдар Намзалов.

Используемое Сбербанком техническое обеспечение позволяет организовать в торговых точках, в организациях сферы услуг безналичные расчеты, используя любые виды связи. Установка pos-терминалов, обучение сотрудников организации, а также информационная поддержка и обслуживание устройств осуществляется банком бесплатно. Оформить заявку на установку терминала эквайринга собственники бизнеса могут в том числе через Интернет – на официальном сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.