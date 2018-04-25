"Точки роста" цифровой экономики

Государство решило перейти от аналоговой экономики к цифровой. Разработан соответствующий проект, выделены первые бюджетные деньги. На что они будут потрачены? Сможет ли бизнес поучаствовать в их освоении? Об этом шла речь на международном форуме «Телеком-2018. Курс на технологическое лидерство», проведенном деловым изданием «Ведомости» в Москве 17 апреля. Портал SIA.RU предлагает вашему вниманию информацию из первых рук.

Фото Н. Понамаревой

Пол триллиона на цифровую экономику

В 2018 году Правительство выделило три миллиарда рублей на развитие программы «Цифровая экономика». Алексей Козырев, заместитель министра Министерства связи и массовых коммуникаций РФ говорит, что это только начало. Планируется, что после синхронизации программы с бюджетным процессом объем средств составит порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в перспективе ближайших трех лет. Общий объем инвестиций оценивается в 500 миллиардов рублей.

Павел Кантышев, «Ведомости».

Алексей Козырев, заместитель министра, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Фото Н. Понамаревой

«Особенность программы 'Цифровая экономика' в том, что при ее реализации большая часть инициатив исходит от бизнеса, – говорит Алексей Козырев. – В этом смысле программа лишь наполовину государственная».

Ключевое направление программы – развитие государственных цифровых платформ. Это платформа для работы с геоданными, программа электронной идентификации, в том числе создание цифрового профиля гражданина и шоссе для онлайн обмена данными. Решением президента единственным исполнителем по цифровым платформам назначен «Ростелеком».

Отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, какая пропорция будет между единственным исполнителем и открытыми конкурсами, когда дело дойдет до «больших денег», Алексей Козырев сказал: «Мы никак не меняли систему государственных закупок. Думаю, большая часть из них будет проходить через конкурсы, согласно Федеральному закону N 44-ФЗ».

В приоритете – российское

В программе «Цифровая экономика» приоритет отдан российским технологиям. Однако на отечественное оборудование эксперты смотрят со скепсисом.

Андрей Безруков, директор по стратегическим проектам и коммуникациям, GS Group.

Фото Н. Понамаревой

«В операторском бизнесе, равно как и в любом 'битусишном', не важно, чье оборудование, главное, чтобы надежно работало и стоимость владения была невысока, – констатировал Андрей Безруков, директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group. – К сожалению, мы видим, что российским разработчикам не всегда под силу довести оборудование до такого уровня, чтобы его можно было бы массово использовать. И это несмотря на наличие поддержки и субсидий от Минпромторга».

Директор «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух согласился с коллегой, однако обратил внимание на то, что в цифровой экономике приоритет программного обеспечения намного выше, чем приоритет аппаратного, и это – шанс для российских компаний.

«Сейчас нет проблем с производительностью оборудования, – сказал Илья Массух. – Если раньше приходилось покупать компьютеры и сервера раз в полтора года, то сейчас можно не менять их пять лет. Это значит, что зоной роста и повышения эффективности становится программное обеспечение. Точка входа в ПО намного ниже для нашей страны, чем точка входа в производство оборудования: у нас есть математический потенциал, опыт, институты. Думаю, у России есть реальный шанс предложить достойные решения для развития цифровой экономики».