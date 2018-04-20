Примсоцбанк сделал расчеты с Азией еще доступнее

Примсоцбанк обновил список валют для осуществления расчётов. Теперь клиенты смогут осуществлять платежи в гонконгских (HKD) и сингапурских (SGD) долларах.

Таким образом линейка азиатских валют для осуществления расчетов была значительно расширена: ранее платежи совершались в китайских юанях, японских иенах и корейских вонах. На текущий момент Примсоцбанк предлагает на выбор 11 валют для осуществления международных расчетов и переводов. Платежи в новых валютах могут осуществлять как физические, так и юридические лица.

«Сегодня, в условиях геополитической напряжённости, платежи в национальных валютах приобретают все большую актуальность, – комментирует расширение списка расчётных валют заместитель начальника Управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Сергей Горох – Они в меньшей степени подвержены санкционному влиянию. Это позволяет осуществлять расчеты в максимально короткие сроки».

Азиатское направление – одно из основных в международном бизнесе Примсоцбанка и обслуживании внешнеэкономической деятельности. Банк имеет многолетние тесные связи с крупнейшими финансовыми институтами Китая, Кореи, Японии. Расчеты в национальных валютах дают участникам внешнеэкономической деятельности ряд преимуществ: отсутствие двойной конвертации позволяет избежать дополнительные расходы, а фиксирование цены в валюте контрагента – сократить валютные риски.