Всероссийский семинар 1С в Воронеже принес Связь-Банку новых клиентов

Бухгалтеры и руководители операционного офиса «Воронежский» Связь-Банка (группа Внешэкономбанк) участвовали в Едином семинаре 1С, прошедшем одновременно в 100 городах России.

Мероприятие в Воронеже собрало свыше 400 участников, которые обсудили острые вопросы изменения законодательства и нововведения в бухгалтерии в 2018 году: «зарплатная» отчетность, изменения в налогах на транспорт, землю, имущество, вторая волна перехода на онлайн-кассы, а также помарочный учет в ЕГАИС.

Выступление на семинаре Управляющий директор по развитию розничного бизнеса Связь-Банка Светлана Миллер посвятила услугам Банка для малого и микробизнеса. Она подробно остановилась на пакетах услуг для расчетно-кассового обслуживания, рассказала о банковских продуктах, содействующих развитию бизнеса, таких как кредитование в форме овердрафт, депозиты для предпринимателей и юридических лиц, обслуживание в режиме онлайн. Так, например, в Связь-Банке за три дня максимум при минимальном пакете документов без залога и поручительства, без открытия счета и ограничений по выручке, клиент может оформить банковскую гарантию онлайн для участников торгов сроком действия до 400 дней на сумму до 10 млн рублей.

«Такие профессиональные встречи – это возможность рассказать о Банке, достижениях и внедрении инноваций, а также шанс приобрести надежных партнеров по бизнесу, привлечь новых клиентов-предпринимателей на комплексное обслуживание в Связь-Банк, – сказала Светлана Миллер. – На мероприятии мы провели ряд деловых переговоров и достигли договоренностей о заключении агентских договоров с консалтинговыми организациями, обслуживающими юридических лиц. По итогам семинара в первый же день в Связь-Банк была подана онлайн заявка на пакет услуг РКО, а также представлен пакет документов на заключение договора о сотрудничестве с консалтинговой компанией».