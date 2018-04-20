Читинский филиал Связь-Банка переводится в статус операционного офиса

12 мая филиал Связь-Банка в Чите переходит в статус операционного офиса в структуре Новосибирского филиала с сохранением полного комплекса ранее предоставляемых банковских услуг. Это мера направлена на повышение качества обслуживания клиентов и сокращение времени проведения банковских операций.
Переоформление заключенных Читинским филиалом договоров из-за перевода в статус операционного офиса не требуется.
Условия обслуживания клиентов, адреса и телефоны подразделений останутся прежними.
С 12 мая будут действовать новые платежные реквизиты Операционного офиса «Читинский»:
к/с №: 30101810100000000740 в Сибирском ГУ Банка России
наименование Банка: Новосибирский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
КПП: 540743001
БИК: 045004740
В результате перевода Читинского филиала в статус Операционного офиса «Читинский» изменятся номера банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), открытые ранее в Читинском филиале. Официальное письменное уведомление с новыми банковскими реквизитами можно получить по месту обслуживания счетов (вкладов).
Связь-Банк в соответствии с действующим законодательством несет ответственность перед клиентами по обязательствам, возникающим из договоров, заключенных в Читинском филиале Банка.
Подробная информация по телефону 8 (800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России бесплатно).