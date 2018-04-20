ВТБ кредитует сибирскую грузовую компанию на 1 млрд рублей

ВТБ в Томской области заключил кредитное соглашение с ООО «Сибирская грузовая компания Евразия» на сумму 1 млрд рублей. Сделка осуществлена в рамках «Программы 1706», которая реализуется совместно с Министерством экономического развития РФ. Кредитная линия открыта сроком на 5 лет, ставка кредитования не превышает 6,5% годовых. Средства предназначены для приобретения новых железнодорожных вагонов, что позволит снизить затраты на транспортировку продукции.

Руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко отметил: «Проект, реализованный с ООО «Сибирская грузовая компания Евразия», - это первая сделка по «Программе 1706», которая прошла в Томской области. Программа предусматривает предоставление льготной ставки предприятиям самых различных отраслей. Заемные средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет. Банк ВТБ способствует тому, чтобы региональный бизнес реализовал потребности в финансовых инструментах для развития».