Новости

ВТБ кредитует сибирскую грузовую компанию на 1 млрд рублей

20 апреля 2018

ВТБ в Томской области заключил кредитное соглашение с ООО «Сибирская грузовая компания Евразия» на сумму 1 млрд рублей. Сделка осуществлена в рамках «Программы 1706», которая реализуется совместно с Министерством экономического развития РФ. Кредитная линия открыта сроком на 5 лет, ставка кредитования не превышает 6,5% годовых. Средства предназначены для приобретения новых железнодорожных вагонов, что позволит снизить затраты на транспортировку продукции.

Руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко отметил: «Проект, реализованный с ООО «Сибирская грузовая компания Евразия», - это первая сделка по «Программе 1706», которая прошла в Томской области. Программа предусматривает предоставление льготной ставки предприятиям самых различных отраслей. Заемные средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет. Банк ВТБ способствует тому, чтобы региональный бизнес реализовал потребности в финансовых инструментах для развития».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Опасные "хрущёвки"
Расселение опасных «хрущёвок» в Иркутской области оценили в 150 миллардов рублей
В Ангарске у дома 335-й серии обрушилась стена
Регенерация по-иркутски. Что делать с жилыми домами старых панельных серий?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании