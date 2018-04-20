Сбербанк запускает акселератор в сфере интеллектуальной робототехники

Сбербанк в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) разрабатывает программу акселерации проектов в сфере интеллектуальной робототехники. Программа сфокусирована на проектах, относящихся к таким перспективным направлениям как создание персональных роботов-ассистентов, логистических роботов, коллаборативных промышленных роботов-манипуляторов, беспилотных автономных транспортных средств (воздушных и наземных), промышленных экзоскелетов.

Команды стартапов из разных регионов России в течение трех месяцев смогут дорабатывать прототипы своих решений в мастерских профильной лаборатории Сбербанка. Кроме того, они должны за это время найти точки роста бизнеса и каналы привлечения новых клиентов, сфокусироваться на самых прибыльных сегментах, а также подготовить MVP (minimum viable product). При наличии спроса бизнес-подразделений Сбербанка на продукт команды смогут реализовать пилотный проект прямо в Сбербанке.

«На сегодняшний день Сбербанк — одна из крупнейших технологических компаний России, которая имеет собственный спрос на робототехнику, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Запуск корпоративного акселератора в сфере интеллектуальной робототехники позволит нам найти и внедрить новые проекты и технологические решения, улучшающие отдельные процессы банка, а также влияющие на бизнес заказчиков и партнеров из нашей экосистемы. Для этого мы готовы предоставить стартапам прямой доступ к ресурсам, имеющимся в нашей лаборатории робототехники».

ФРИИ обеспечит акселератор консалтинговой, образовательной, маркетинговой и юридической поддержкой экспертов фонда, а также предоставит стартапам доступ к лучшим специалистам рынка и индивидуальных трекеров.

«Запуск совместного акселератора — важное событие для рынка и новые возможности для стартапов, — считает директор ФРИИ Кирилл Варламов. — ИТ-компании получат помощь ФРИИ и потенциальный доступ к клиентской базе самого крупного российского банка. Мы видим большой потенциал в этом сегменте и оцениваем мировой рынок робототехники в целом в размере 54 млрд долларов к 2020 году».

Регистрация желающих принять участие в программе проводится на сайте sberbank.iidf.ru.

Подробности программы будут раскрыты 24 апреля 2018 г. на стенде Лаборатории робототехники Сбербанка в рамках Skolkovo Robotics Forum.

Лаборатория робототехники — подразделение Сбербанка, которое появилось в 2017 году. Основная задача лаборатории — проведение исследований новых технологий интеллектуальной робототехники, разработка прототипов продуктов и проведение пилотных проектов для Группы Сбербанк. Лаборатория фокусируется на наиболее перспективных направлениях интеллектуальной робототехники: коллаборативная, логистическая, беспилотные транспортные средства (в том числе воздушные и наземные), промышленные экзоскелеты, роботы для обслуживания клиентов и персональные ассистенты. Находясь в Сообществе лабораторий Сбербанка, исследовательский центр тесно взаимодействует по направлениям: искусственный интеллект, кибербезопасность, дополненная и виртуальная реальность и другие. Команда Лаборатории состоит из профессиональных инженеров с опытом предпринимательства и менеджеров с опытом работы в институтах развития и бизнесе.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) — российский фонд венчурных инвестиций. В портфеле фонда — более 400 компаний. В соответствии со статистикой VentureSource от Dow Jones ФРИИ входит в топ-5 самых активных венчурных фондов Европы по количеству сделок. Инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития, оказывает стартапам образовательную и консалтинговую поддержку. Участвует в разработке методов правового регулирования интернет-бизнеса и венчурной отрасли.