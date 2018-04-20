«Альфа-Лизинг» получил кредитный рейтинг АКРА на уровне А(RU), прогноз «Стабильный»

Рейтинговое агентство АКРА присвоило компании «Альфа-Лизинг» кредитный рейтинг А(RU), прогноз «Стабильный».

«Адекватная оценка бизнес-профиля «Альфа-Лизинг» обусловлена узнаваемым брендом компании и последовательным укреплением ее позиций на рынке лизинговых услуг. Качество корпоративного управления и качество системы риск-менеджмента оцениваются как адекватные», — отмечает рейтинговое агентство АКРА.

Рейтинговое агентство также акцентирует внимание на комфортной текущей позиции компании по капиталу и устойчивой позиции по ликвидности, обусловленной «высоким значением прогнозного коэффициента текущей ликвидности на горизонте 12 месяцев, а также тем, что в стрессовых сценариях АКРА «Альфа-Лизинг» демонстрирует низкую потребность в экстренном привлечении ликвидности и в значительном рефинансировании текущих обязательств в следующие 24 месяца».

«По сравнению с другими эмитентами в Российской Федерации Альфа-Лизинг обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности», — подчеркивает АКРА.

«Мы рады, что нам присвоен рейтинг уровня «А», что даёт возможность включения ценных бумаг Альфа-Лизинг в Ломбардный список ЦБ РФ. Это позволит нам уверенно выйти на рынок внешнего финансирования», — добавил финансовый директор ГК «Альфа-Лизинг» Сергей Касьянов.

Альфа-Лизинг — универсальная лизинговая компания, активно работающая с крупными корпоративными клиентами и субъектами малого и среднего бизнеса, а также развивающая услуги операционного лизинга. Компания предоставляет в лизинг главным образом железнодорожную технику и автотранспорт, а также речные и морские суда, спецтехнику и оборудование. Альфа-Лизинг присутствует в шести федеральных округах РФ (представлена преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге). Единственный акционер Компании — АО «АЛЬФА-БАНК».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.