При строительстве дороги на Ольхоне применят инновации

На заседании научно-технического совета министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, которое состоялось в рамках выставки «Транспорт и дороги Сибири», были рассмотрены предложения по применению инновационных материалов и технологий при проектировании и строительстве дороги на Ольхоне.

В совещании участвовали руководители министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, представители государственного заказчика ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации дорог Иркутской области», руководители проектных организаций, с которыми по результатам аукциона заключен государственный контракт на проектирование дороги на Ольхон.

Представители проектных организаций рассказали о возможностях стабилизации грунта дорожного полотна с помощью различных добавок, использовании водопропускных труб из композитных материалов для устройства ливневых очистных сооружений, применении специальной георешетки с функцией механической стабилизации, разделения и армирования дорожной одежды. Все предложения были проанализированы на соответствие экологическим нормам. Лучшие из них будут предложены к применению на участках реконструкции автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир в Ольхонском районе, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Наша задача не просто выполнить поручения Президента России Владимира Путина и Губернатора Иркутской области Сергея Левченко о строительстве асфальтированной дороги до поселка Хужир. Мы ищем такие варианты реконструкции дорожной одежды, которые устроят по стоимости, техническим характеристикам, экологическим требованиям. Мы помним, что остров входит в природоохранную зону, – сказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.