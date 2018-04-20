«Ростелеком» проведет в Иркутске свой первый рэп-баттл

4 мая 2018 года «Ростелеком» проведет рэп-баттл на сцене иркутского клуба Heart Bar. Участниками битвы могут стать индивидуальные рэп-исполнители от 16 до 30 лет. Оформить заявку можно на ресурсе https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3_Z6Uv0B5nxC4r3QAOxi9YLM8AWn18uMePB1GozXfDnF8lA/viewform до 26 апреля включительно. Рэперы, которые пройдут отборочный тур, поборются за главный приз 30 000 рублей.

«В Приангарье давно не было подобных музыкальных событий, и Hard Battle станет мощным толчком для развития рэп-культуры в регионе, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Как компания, которая движется вперед и которой интересно все новое, мы поддерживаем увлечения молодежи».

Вместе с представителем «Ростелекома», в состав жюри вошли: Дмитрий «Габонская гадюка» (хэдлайнер мероприятия, судья Versus Battle); Артём Бутаков (MС Sherif); Александр Манаков (входит в «ТОП-10 модных шоуменов столицы Восточной Сибири»).

Анатолий Заммер (Zammer MC), независимый исполнитель, представитель альтернативной российской музыки, участник группы Yellow Socks, который выступит ведущим мероприятия, отметил: «Иркутские рэперы участвуют в баттлах, которые, в основном, проходят на интернет-площадках. Но живые баттлы отличаются эмоциями, страстями, напряжением, поэтому формат выступлений вышел в офлайн и стал популярнее».

Следить за новостями можно здесь: https://vk.com/hardbattleirk.

Рэп-баттл – состязание двух исполнителей в жанре рэп при помощи специального рифмосложения. В классическом понимании это словесный поединок между рэп-исполнителями. С момента своего появления в конце 70-х годов прошлого века, эта субкультура превратилась в один из влиятельнейших мировых трендов.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».