#побурлили. В Иркутске открылась «Точка кипения»

20 апреля в Иркутске торжественно открыли «Точку кипения» – абсолютно новую для города площадку для реализации проектов по развитию города и региона. Пространство бесплатно и открыто для всех, кто любит Иркутск, кто хочет сделать его лучше, кто уже знает, что можно сделать или просто хочет чем-то помочь. На открытии рассказали о значимости «Точки кипения» для региона и его жителей и поделились планами на будущее. Подробности – в репортаже портала SIA.RU

«Иркутская "Точка кипения" – тринадцатая в сети, и меня это совершенно не смущает»

Фото: Е. Скубиева

Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области:

– Иркутская «Точка кипения» – тринадцатая в сети, и меня это совершенно не смущает. Я думаю, что для нас это число – счастливое и станет хорошей отправной точкой для новых проектов и достижений.

К этому проекту мы шли давно, «Точка кипения» в Иркутске работала почти год, и на каждом этапе подготовки этого пространства менялось мнение – для чего оно?

В первую очередь, конечно, для того, чтобы активные, креативные, болеющие за свой регион люди могли объединяться, собирать вокруг себя таких же инициативных людей, могли рождать новые проекты. Чтобы все новые веяния, экономические и политические, приживались здесь.

Фото: Е. Скубиева

Несмотря на то, что официальное открытие сегодня, пространство давно уже активно работает и рождает не только региональные, но и межрегиональные проекты. Активно участвует в проектах и Бурятия. Иркутская область – это середина земли и мы хотим поставить в конце этого утверждения большой восклицательный знак.

«Точка кипения» открыта для всех. Если у вас есть идея, если вы не равнодушны к тому, что происходит в регионе, если вы хотите сделать жизнь лучше – приходите! Здесь вас не только выслушают, но помогут развить идею и поддержат финансово. На площадке будут работать все институты поддержки бизнеса.

«Мы создаем условия для формирования новых отраслей экономики»

Фото: Е. Скубиева

Евдокимова Елена, программный директор «Точки кипения – Иркутск»:

– Мы создаем условия для формирования новых отраслей экономики в логике национальной технологической инициативы. Нам важно, чтобы в нашем регионе увеличилось количество высококвалифицированных специалистов, чтобы наше региональное образование было конкурентноспособным. Мы хотим развивать человеческий капитал и стремимся к тому, чтобы регион стал точкой притяжения для международных образовательных центров.

«Когда мы научимся удерживать кадровый потенциал здесь, регион займет значимое место в системе цифровой экономики»

Фото: Е. Скубиева

Роман Ищенко, лидер направления «Цифровая экономика» в «Точке кипения – Иркутск», Председатель Иркутского регионального отделения «Деловая Россия»:

– Когда в прошлом году мы проводили Форсайт Байкальского региона, обратили внимание, что большая часть проектов, которая так или иначе обсуждалась, касалась «цифры».

В нашем регионе есть серьезная математическая школа, есть хорошая подготовка кадров. Но есть проблема. Толковые, талантливые ребята, когда получают определенные компетенции и знания, уезжают из региона, занимают серьезные позиции в крупных международных компаниях. Сейчас они распылены по всему миру. Моя бывшая коллега работает на высоком уровне в Mail.Ru, а один из наших товарищей живет в Австралии и входит в сотню крутых экспертов крипторынка. Когда мы научимся удерживать кадровый потенциал здесь, регион займет значимое место в системе цифровой экономики. Мы должны за это побороться.

«Города меняются медленно и долго, а ситуация в мире – быстро»

Фото: Е. Скубиева

Сергей Маяренков, руководитель АНО «Иркутские кварталы», лидер направления «Город» в «Точка кипения – Иркутск»:

– Города – самый сложный рукотворный объект, созданный человеком. Меняются они очень долго. Вы видите, как сложно меняется Иркутск. Мы реализовали успешные проекты, которыми гордимся: «130 квартал», «Иркутские кварталы» и другие, но город все равно будет меняться медленно, а ситуация в мире меняется быстро. Цифровизация, научно-техническая революция будут менять города, но наши города пока не готовы к этим изменениям.

«Образование не сможет разогнать бизнес до нужного состояния, если само не будет бизнесом»

Фото: Е. Скубиева

Просекин Михаил, лидер направления «Образование» в «Точка кипения – Иркутск»:

– К образованию два разных отношения. Первое заключается в том, что образование – это обслуживающая отрасль, второе – что образование – это самостоятельная отрасль бизнеса. Когда мы работаем в «Точке кипения» с разными группами, у нас предельная интеграция, и в этом смысле образование выполняет функцию разгонки других направлений. А с другой стороны, образование не сможет разогнать бизнес до нужного состояния, если само не будет бизнесом.

«Мы с вами обладаем колоссальным ресурсом мирового уровня – Байкалом»

Фото: Е. Скубиева

Дыдыкина Елена, лидер направления «Биотех» в «Точка кипения – Иркутск»:

– Мы с вами обладаем колоссальным ресурсом мирового уровня – Байкалом. Байкал – это неиссякаемый источник биотехнологических решений.

Надо перестать быть сырьевой экономикой. Пора начинать продавать технологии международного уровня. Именно в этом направлении мы развиваем свои проекты.

«"Точка кипения" в Иркутске уникальна»

Фото: Е. Скубиева

Юрий Курин, председатель ОО «Интеллектуально-деловой клуб «Байкальские стратегии»:

– Наша «Точка кипения» в определенном смысле уникальна. Потому что здесь присутствуют и финансовые инвестиции, и интеллектуальные, и организационные. И Иркутской области в лице правительства, и общественных организаций (клуб «Байкальские Стратегии») и местного бизнеса (ФСК «Новый город»).

«В "Точке кипения" будут эффективно взаимодействовать и малый, и средний и крупный бизнес»

Фото: Е. Скубиева

Олег Севрюков, генеральный директор АО «Корпорация развития Иркутской области»:

– Я очень рад быть в этой команде, которая реализует интересные проекты. Сегодня иркутская «Точка кипения» стала частью большой сети.

Здесь будут разворачиваться не только региональные проекты, но и проекты федерального уровня. Буквально на следующей неделе мы запускаем федеральный проект «Университет 20.35».

Уверен, что в «Точке кипения » будут эффективно взаимодействовать и малый, и средний, и крупный бизнес. Сегодняшнее открытие мы связываем с началом нового, большого этапа работы, новой экономики, новых отраслей. Впереди нас ждет огромная работа. Вы можете приходить сюда каждый день, это абсолютно бесплатное пространство. Если у вас есть идеи, здесь вы сможете их реализовать.

Справка:

Что такое «Точка кипения – Иркутск»?

Это сетевое пространство коллективной работы, которое создано для проведения различных форматов мероприятий, призванных способствовать созданию условия для формирования новых отраслей экономики в логике Национальной технологической инициативы, созданию международных образовательных центров, реализующих новые образовательные форматы, таких как «Университет 20.35» и «Кружки НТИ», повышению конкурентоспособности регионального образования, а также развитию человеческого капитала.

«Точка кипения – Иркутск» - равноправный партнер сети Точек кипения, в числе которых уже работают: «Точка кипения – Москва», «Точка кипения – Санкт-Петербург», «Точка кипения – Иваново», «Точка кипения – Петрозаводск», «Точка кипения – Новосибирск», «Точка кипения – Владивосток», «Точка кипения – Хабаровск», «Точка кипения – Томск», «Точка кипения – Ульяновск», «Точка кипения – Челябинск», «Точка кипения – Обнинск», «Точка кипения – Липецк».

Для кого предназначено пространство «Точка кипения – Иркутск»?

Пространство создано для лидеров проектов и проектных команд для проведения ими всестороннего анализа их идей и проектных решений посредством управляемой коммуникации с привлечением менторов и модераторов, а так же по возможности экспертов федерального и международного уровня. В пространстве созданы условия для организации работы сообществ и интеллектуальных ресурсов Иркутской области: технологических и социальных предпринимателей, молодых ученых, бизнесменов и госслужащих, представителей общественных организаций, педагогов и школьников, всех, кто готов реализовывать свои идеи и бизнес.