Евгений Орачевский: Приглашаем предприятия Иркутской области принять участие в конкурсе «100 лучших товаров»

В Правительстве Иркутской области сегодня состоялось заседание комиссии по качеству и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 2018 году под председательством министра экономического развития региона Евгения Орачевского. В мероприятии приняли участие директор ФБУ «Иркутский ЦСМ» Евгений Курбатов, представители исполнительной власти.

В рамках заседания был рассмотрен ход подготовки регионального этапа конкурса и вопрос по привлечению предприятий Приангарья для участия в данном мероприятии. Цель проведения регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» - повышение качества и безопасности продукции, наполнение рынка качественными товарами отечественного производства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Предприятия, желающие принять участие в мероприятии, должны до 21 мая текущего года подать заявку.

- Мы приглашаем предприятия Иркутской области принять участие в конкурсе «100 лучших товаров». Таким образом компании не только повышают свою конкурентоспособность, улучшает имидж, но и расширяют рынок сбыта. Отмечу, что ряд крупных компаний участвует в конкурсе уже не первый год, представляя различный ассортимент продукции, - сказал Евгений Орачевский.