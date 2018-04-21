Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует в Иркутской области 24 апреля

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует в Иркутской области 24 апреля. Ее проводят министерство по молодежной политике региона совместно с областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи». Акция пройдет во всех муниципальных образованиях Иркутской области до 12 мая, за это время будет распространено 125 тысяч ленточек.

– Цель акции, ставшей уже традиционной, - привлечь внимание жителей Приангарья к одному из наиболее значимых событий в России – Дню Победы в Великой Отечественной войне, - отметил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов. – Мы стараемся приобщить молодежь к истории и традициям Родины, воспитать в молодом поколении чувство гордости за подвиг их предков, а самая главное – выразить уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам.

Торжественное открытие акции «Георгиевская ленточка» состоится в Иркутске 24 апреля в 15.00 часов в сквере имени Кирова. В мероприятии примут участие более тысячи человек – студенты и творческие коллективы образовательных организаций города, представители молодежных и детских общественных объединений, волонтерских организаций, жители и гости Иркутска. После торжественного митинга пройдет концерт, во время которого волонтеры начнут распространять георгиевские ленточки.

Справка:

Общественная акция по раздаче символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится ежегодно, начиная с 2005 года. Акция «Георгиевская ленточка» давно вышла за пределы РФ и проводится во многих странах мира. Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».