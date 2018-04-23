Место, стоимость и транспортная доступность. На что ориентируется бизнес при выборе офиса для аренды

Большинство предприятий в России арендуют офисные площади. Важными критериями выбора коммерческой недвижимости служат местоположение, стоимость аренды и инфраструктура офисного здания. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса предпринимателей, проведенного Аналитическим центром НАФИ в марте 2018 года*.
Большинство российских предприятий (67%) арендуют площади под офис, при этом почти треть компаний имеют офисные помещения в собственности (30%). 2% представителей бизнеса заявили, что их компании не имеют офиса ни в аренде, ни в собственности. Средний бизнес (73%) более склонен арендовать офисные площади, чем микро- (68%) и малые предприятия (51%).
При аренде офиса главными факторами выбора являются его местоположение и транспортная доступность (69%), стоимость аренды (50%) и удобство инфраструктуры (23%). Каждый десятый предприниматель ориентируется на площадь офиса и качество ремонта. 3% предпринимателей отметили важность безопасности офисных помещений.
«Выбирая офис для аренды, на что Вы прежде всего ориентируетесь?», в % от тех, чья компания арендует офис**
|Все опрошенные
|Местоположение и транспортная доступность
|69
|Цена/стоимость
|50
|Удобство/комфорт/парковка
|23
|Офис рядом с производством/складом
|9
|Площадь
|8
|Качество/ремонт
|8
|Безопасность
|3
|Другое
|12