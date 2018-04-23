Промсвязьбанк выбрал победителя хакатона Make AR/VR Great Again

В Москве прошел AVRA Hack - масштабный хакатон по созданию проектов дополненной и виртуальной реальности. Промсвязьбанк выступил партнером события и отобрал лучшие проекты среди финалистов.

Одной из задач хакатона стало создание проекта для Промсвязьбанка. Команды финалистов презентовали свои варианты по новым форматам взаимодействия с клиентами. В конкурсе приняли участие более 15 команд, а победителем стала команда «Новая папка(1)», которая реализовала технологию AR- навигации клиентов до банкоматов в реальном времени.

«Идея дополненной и более удобной навигации уже давно прорабатывалась внутри банка. То, что предложили ребята - хорошие наработки для полноценного проекта, который мы надеемся реализовать в скором будущем», - прокомментировал директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

Менторскую поддержку участникам хакатона оказали эксперты AR/VR-индустрии, бизнес-тренеры и менторы Промсвязьбанка. Команды победители получили ценные подарки и шанс реализовать свои проекты на практике.