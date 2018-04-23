На велосипеде на Северный полюс

Знаменитый российский путешественник Богдан Булычев установил два рекорда на Северном полюсе

Фото предоставлено пресс-службой "Альпари"

Новый российский экстремальный проект «Велоэкспедиция Альпари на Северный Полюс» успешно осуществлен. Несмотря на невероятные трудности, путешественник Богдан Булычев 17 апреля добрался до Северного полюса, поднял над самой верхней точкой нашей планеты флаг России и «Альпари», а также установил новые мировые рекорды — «Первое достижение Северного полюса на велосипедах» и «Самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде в Северном полушарии». Заявки на регистрацию поданы в книги рекордов Гиннесса России и Европы.

Как отметил владелец международного финансового бренда Альпари Андрей Дашин, это событие является важным вкладом в копилку российских географических достижений и расширяет горизонты присутствия «Альпари». Он со знанием дела подчеркнул, что вызов был брошен одному из самых сложных мест земли и это испытание было пройдено успешно. Целеустремленность Богдана Булычева несомненно укрепит авторитет российских путешественников в мире.

Отметим, что покорение Северного полюса на велосипеде проходило в крайне тяжелой обстановке. На шапке Северного Ледовитого океана из-за сильного течения образовалось очень много непроходимых трещин и открытой воды. Пострадал также и лагерь Барнео, ежегодно организуемый Русским географическим обществом, откуда стартовала экспедиция. Тем не менее, на вертолете Богдана Булычева доставили в безопасное место, откуда он продолжил свое путешествие уже на велосипеде.

Новый российский экстремальный проект «Велоэкспедиция Альпари на Северный Полюс» успешно осуществлен. Несмотря на невероятные трудности, путешественник Богдан Булычев 17 апреля добрался до Северного полюса, поднял над самой верхней точкой нашей планеты флаг России и «Альпари», а также установил новые мировые рекорды — «Первое достижение Северного полюса на велосипедах» и «Самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде в Северном полушарии». Заявки на регистрацию поданы в книги рекордов Гиннесса России и Европы.

Новый российский экстремальный проект «Велоэкспедиция Альпари на Северный Полюс» успешно осуществлен. Несмотря на невероятные трудности, путешественник Богдан Булычев 17 апреля добрался до Северного полюса, поднял над самой верхней точкой нашей планеты флаг России и «Альпари», а также установил новые мировые рекорды — «Первое достижение Северного полюса на велосипедах» и «Самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде в Северном полушарии». Заявки на регистрацию поданы в книги рекордов Гиннесса России и Европы.

Фото предоставлено пресс-службой "Альпари"

«Я считаю себя довольно серьезным путешественником, но, добравшись до Северного полюса, радовался как ребенок. Когда ты находишься на географической вершине мира, эмоции просто зашкаливают. Хочу поблагодарить всех причастных к этой экспедиции, ведь из-за коварства погоды проект был на грани срыва, но мы сделали все возможное, чтобы добраться до цели», — отметил руководитель экспедиции, член Русского географического общества и Ассоциации полярников Богдан Булычев.