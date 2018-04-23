Подведены итоги XIV Бизнес-Премии Приморского края

В большом зале Приморской филармонии прошла Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов 14-й Краевой Бизнес-Премии, организаторами которой выступают Издательская компания «Золотой Рог» и Администрация Приморского края. Официальным партнером Бизнес-Премии уже третий год является Дальневосточный банк.

«Четырнадцать лет подряд Бизнес-Премия отмечает лучшие компании Приморья. Экономика России за эти годы переживала и спады, и подъемы. Но в любой ситуации у вас получалось работать, развиваться, сохранять рабочие места и активно участвовать в жизни края. Уже только поэтому каждого из вас можно назвать лучшим», — отметил Президент Дальневосточного банка Валерий Романович Павлюк, приветствуя победителей и лауреатов.

«Компанией года Приморского края-2017» стал «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО), который в прошлом году установил исторический рекорд перевалки грузов, обеспечив значительные поступления в региональный бюджет.

В. Р. Павлюк вручает награду Г. З. Мухтарову — заместителю генерального директора ПАО «ВМТП» по развитию и операционной эффективности компании

Г. З. Мухтаров благодарит организаторов XIV Бизнес-Премии Приморского края

«Менеджером года Приморского края-2017» признан Алексеев Дмитрий Юрьевич, президент ООО «ДНС групп».

В прошлом году в рамках Бизнес-Премии впервые была учреждена новая номинация «Почетный менеджер Приморского края». Этого звания удостоился бессменный руководитель завода «Варяг» Леонов Евгений Николаевич.

Победителем в номинации «Развивающийся бизнес Приморского края-2017» признан «Авиаполис Янковский» (ООО), который построил современные складские комплексы класса А и открыл промышленный парк в окрестностях аэропорта Владивостока.

Но о бизнесе приморцы судят не только по потребительским товарам и услугам. И их слово весомо в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2017». Так, за социальную функцию и просветительскую миссию победителем признан Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» ДВО РАН.

Партнеры XIV Бизнес-Премии Приморского края