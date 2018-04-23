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Дальневосточный банк объявил режим работы в майские праздники 2018 года

23 апреля 2018

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23 апреля 2018

ПАО «Дальневосточный банк» поздравляет вас с наступающим Праздником Весны и Труда, Днем Победы и сообщает о режиме работы в праздничные дни:

  • 28 апреля — время обслуживания физических и юридических лиц сокращено на один час;
  • 29 апреля – 2 мая — офисы Банка не работают;
  • 3-5 мая7 мая — обслуживание осуществляется в обычном режиме;
  • 8 мая — время обслуживания физических и юридических лиц сокращено на один час;
  • 9 мая — офисы Банка не работают;
  • 10 мая — обслуживание осуществляется в обычном режиме.

Подробная информация о режиме работы офисов в разделе «Офисы банка».


/ СИА /
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