Дальневосточный банк объявил режим работы в майские праздники 2018 года

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23 апреля 2018
ПАО «Дальневосточный банк» поздравляет вас с наступающим Праздником Весны и Труда, Днем Победы и сообщает о режиме работы в праздничные дни:
- 28 апреля — время обслуживания физических и юридических лиц сокращено на один час;
- 29 апреля – 2 мая — офисы Банка не работают;
- 3-5 мая, 7 мая — обслуживание осуществляется в обычном режиме;
- 8 мая — время обслуживания физических и юридических лиц сокращено на один час;
- 9 мая — офисы Банка не работают;
- 10 мая — обслуживание осуществляется в обычном режиме.
Подробная информация о режиме работы офисов в разделе «Офисы банка».