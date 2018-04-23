Дальневосточный банк объявил режим работы в майские праздники 2018 года

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ПАО «Дальневосточный банк» поздравляет вас с наступающим Праздником Весны и Труда, Днем Победы и сообщает о режиме работы в праздничные дни:

28 апреля — время обслуживания физических и юридических лиц сокращено на один час;

— время обслуживания физических и юридических лиц сокращено на один час; 29 апреля – 2 мая — офисы Банка не работают;

– — офисы Банка не работают; 3 - 5 мая , 7 мая — обслуживание осуществляется в обычном режиме;

- , — обслуживание осуществляется в обычном режиме; 8 мая — время обслуживания физических и юридических лиц сокращено на один час;

— время обслуживания физических и юридических лиц сокращено на один час; 9 мая — офисы Банка не работают;

— офисы Банка не работают; 10 мая — обслуживание осуществляется в обычном режиме.

Подробная информация о режиме работы офисов в разделе «Офисы банка».