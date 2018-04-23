Банк УРАЛСИБ в марте вдвое увеличил объемы ипотечного кредитования

Банк УРАЛСИБ по итогам марта удвоил объемы ипотечного кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за март 2018 года было выдано 1254 кредита на сумму более чем 2,8 млрд рублей.

В основном объеме кредитования примерно одинаковую долю занимают кредиты, предоставленные на приобретение строящегося (1,4 млрд рублей) и готового (1,3 млрд рублей) жилья. Также в марте Банк предоставил 70 кредитов на рефинансирование ипотеки других банков – на сумму более 150 млн рублей.

Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. По итогам 2017 года Банк УРАЛСИБ занял 9 место по объему ипотечного кредитования. В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем «Высшей ипотечной лиги – 2018» в номинации «Прорыв года» – за высокую динамику ипотечного кредитования: объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.