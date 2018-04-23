В Махачкале Связь-Банк провел бизнес-игру в рамках Недели финансовой грамотности

В Махачкале прошла интерактивная бизнес-игра «Бизнес-старт», организованная Министерством финансов региона при поддержке Дагестанского оперофиса Связь-Банка. В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи в состязании соревновались учащиеся общеобразовательных школ Махачкалы – № 10, 13, 14, 37, 40, 41, 51.

«Мы живем в мире, где финансовая грамотность и все, что с ней связано, имеет большое значение и оказывает огромное влияние на многие процессы во всех сферах деятельности. Поэтому на рынке труда сегодня востребованы специалисты, которые не только хорошо владеют знаниями профессионального характера, но и могут применить их в различных ситуациях, требующих разумного решения в сжатые сроки. Бизнес-игра позволяет выработать профессиональные навыки, умение анализировать вопросы и в сжатые сроки времени находить оптимальное решение», – обратилась к участникам заместитель Министра финансов республики Хапизат Дибирова.

Управляющий директор по развитию розничного бизнеса регионального отделения Связь-Банка Татьяна Шорина подчеркнула, что проект дает возможность школьникам раскрыть свой потенциал, проявить себя и почувствовать, что такое командная работа. И пригласила ребят на стажировку в Связь-Банк.

Все проекты, представленные ребятами, заслуживали особого внимания, отличались оригинальностью, новаторством и смелым подходом в реализации. Победители и призеры награждены дипломами и призами.

Связь-Банк традиционно поддерживает Неделю финансовой грамотности по всей России, проводит лекции, уроки, игры, экскурсии для детей, подростков и родителей.