Sberbank CIB открыл финансирование для строительства нового проекта Vesper на площади Курского вокзала

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, открыл кредитную линию в размере 8,37 млрд рублей для финансирования строительства нового многофункционального комплекса на площади Курского вокзала. Кредит предоставлен сроком до 7 лет.

Проект Chkalov представляет собой две башни высотой 21 этаж общей площадью 60 400 кв м. На первых пяти этажах, объединяющих башни, будет расположен торговый центр. С 6 до 21 этажи – апартаменты. Завершение строительства запланировано на 2021 год. Архитектурная концепция создана бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана.

Наталья Шемановская, Управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB отметила:«Благодаря комплексному экспертному подходу команды Sberbank CIB к финансированию жилой и коммерческой недвижимости, нам удалось структурировать сделку с учетом всех преимуществ концепции многофункционального комплекса».

«Финансирование проекта крупнейшим банком страны подтверждает успешность выбранной концепции и доверие к компании Vesper, в портфеле которой сейчас находится 15 проектов. Наш опыт успешной реализации проектов за последние пять лет позволяет нам с уверенностью начинать новый масштабный проект», — комментирует Борис Азаренко, генеральный директор и сооснователь Vesper.

Компания Vesper специализируется в премиальном сегменте клубной жилой недвижимости. Портфель компании включает в себя 15 объектов в Москве и странах Европы.

Современные архитектурные проекты, индивидуальный дизайн, передовые технологии, качественные материалы и лучшие мировые практики в сегменте жилой недвижимости воплощены в каждом клубном доме Vesper. Среди ключевых объектов компании: «Булгаков» в районе Патриарших прудов, St. Nickolas на Никольской улице, Chekhov рядом с садом «Эрмитаж», Nabokov в районе Остоженки, Cloud Nine – проект реновации четырех зданий 19-20 вв на Большой Полянке, «Современник» на Чистых Прудах, клубный дом Bunin на Плющихе и другие. Акционерами Vesper являются ее основатели – Денис Китаев и Борис Азаренко.

Проект реализуется в партнерстве компаний Vesper и IKON Development.