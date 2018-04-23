Сбербанк стал лауреатом премии CX AWARDS-2018

Сбербанк стал лауреатом премии CX AWARDS-2018 в номинации «Лучшая инновация в клиентском опыте». Высокую оценку жюри конкурса получил проект банка Bestofpartners.com — первая открытая бесплатная онлайн-площадка для поиска партнеров по бизнесу по всему миру. Экспертный совет отметил инновационный способ помощи российским участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Созданный специалистами Сбербанка ресурс Bestofpartners.com дает возможность быстро находить исполнителей для любых задач, легко размещать услуги, связанные с ВЭД, или продавать товары в любой стране мира без посредников.

«Это очень ценная и важная награда для нас, — говорит исполнительный директор, начальник отдела продвижения продуктов блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Арсен Думикян. — Мы будем и дальше прислушиваться к голосу наших пользователей и улучшать функционал сервиса согласно их пожеланиям».

CX AWARDS – ежегодная Всероссийская премия управления клиентским опытом, которая вручается с 2005 года. Лауреатами премии становятся самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации во всех отраслях экономики.