Сбербанк открыл «Клуб Первых» для премиальных клиентов

«Сбербанк Первый» открыл «Клуб Первых» — сообщество премиальных клиентов банка. В рамках проекта планируется регулярное проведение специальных мероприятий, в том числе открытых дискуссий First Talk c участием известных людей, бизнес-семинаров, закрытых встреч топ-менеджеров и владельцев бизнеса, а также бизнес-конференций.

Решение открыть клуб принято по итогам исследования, которое провел «Сбербанк Первый». В результате изучения мнений и пожеланий клиентов премиального сегмента выяснилось, что они чувствуют нехватку просветительских и дискуссионных мероприятий. Больше всего топ-менеджеров и владельцев бизнеса интересуют такие темы: саморазвитие, личные отношения, бизнес, мотивация и источники энергии, будущее, здоровье, стиль жизни, отдых и восстановление, дети, благотворительность.

Планируется, что «Клуб Первых» будет организовывать и проводить следующие мероприятия.

First Talk — публичные дискуссии приглашенных известных людей, экспертов в своей области. 10 апреля состоялась первая тематическая встреча «Кино как отражение мировых процессов. Что волнует зрителей в цифровую эпоху?» с режиссером Андреем Звягинцевым и продюсером Александром Роднянским. Дискуссии будут проходить раз в месяц и сопровождаться общедоступной онлайн-трансляцией. Темы ближайших дискуссий — женщины в бизнесе и искусственный интеллект.

Бизнес-семинары — закрытые встречи клиентов с экспертами различных отраслей экономики. Среди ближайших тем: «Новая амнистия капитала и безналоговая ликвидация иностранных компаний», «Инвестиции-2018: риски и новые возможности», «Сохранение капитала через поколения: юридические и налоговые вопросы», «Инвестиции в блокчейн: юридические и налоговые последствия», «Налогообложение иностранных активов в условиях информационной прозрачности», «Онлайн-безопасность для вас и вашего бизнеса».

Закрытые встречи топ-менеджеров и владельцев бизнеса — модерируемые заседания групп из 10–12 человек. Этот формат является новым для России, но он появился в США около 40 лет назад и популярен среди бизнесменов во всем мире. Участники встреч смогут не только расширить деловые контакты, но и решить самые разные вопросы, в том числе личные.

Большая бизнес-конференция. Клиенты смогут встретиться с руководством банка и мировыми экспертами.

«Борьба банков за клиентов ужесточается и выходит за рамки финансовых сервисов, — считает директор дивизиона "Премиальные решения для состоятельных клиентов" Сбербанка Мария Поденко. — Просто финансовых услуг в премиальном сегменте уже недостаточно. Лидеры мировой банковской индустрии переходят на новый формат, в котором акценты смещены в сторону взаимодействия с локальными сообществами. "Клуб Первых" — это сообщество для людей со схожим бэкграундом. Мы специально разработали разные форматы для общения — от закрытых групп по 10 человек до больших конференций. Также в этом году мы откроем свои "Клубы Первых" в нескольких регионах России».

«Сбербанк Первый» — сегмент обслуживания премиальных клиентов банка. Порог входа для клиентов: от 5 млн — в регионах и от 15 млн — в Москве. Имеет самую большую сеть премиального банковского обслуживания в России — 154 офиса по всей стране. «Сбербанк Первый» предлагает клиентам обслуживание в выделенных офисах, персонального менеджера, вклады с повышенными ставками, премиальные карты, кредитование, инвестиционные услуги и страховые продукты. Подробная информация — на специальном сайте www.sberbank1.ru.