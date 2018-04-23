Продажи квартир в новостройках в России выросли на 16% в I квартале 2018 года

В I квартале 2018 года на рынке жилья наблюдается оживление, отмечает Аналитический центр ДОМ.РФ. Если в первых кварталах 2016-2017 годов значительное влияние на объемы сделок оказывала программа субсидирования ипотеки на первичном рынке, то в I квартале 2018 года рост рынка обусловлен исключительно рыночными факторами.

Количество зарегистрированных договоров долевого участия в России выросло в I квартале 2018 года на 16% – до 147,1 тыс. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 126,7 тыс. договоров.

На 10 регионов России приходится порядка 65% всех заключенных ДДУ. Ввод многоквартирного жилья в этих регионах составляет 49% от общего ввода в стране, выдача ипотеки – 36%. Больше всего сделок зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Рост продаж зафиксирован и на рынке готового жилья. Количество зарегистрированных прав по договорам купли-продажи физических лиц за первые три месяца 2018 года увеличилось на 10% и составило 673,7 тысячи. В 10 регионах зарегистрировано порядка 38% всех прав.

Как отмечает Аналитический центр ДОМ.РФ, ключевой фактор оживления рынка жилья – рост платежеспособного спроса на жилье в результате роста доступности ипотеки. По данным мониторинга ДОМ.РФ, средняя ставка предложения 15 крупнейших ипотечных банков в марте 2018 года составила 9,3% на первичном и вторичном рынках жилья по сравнению с 10,6-11,6% в марте 2017 года.