Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» улучшила свои позиции в рэнкинге лизинговых компаний страны

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги 2017 года по лизинговой отрасли России. По объему нового бизнеса «РАФТ ЛИЗИНГ» вошла в число динамично-развивающихся компаний отрасли, обеспечив рост практически по всем показателям.

Позиции «РАФТ ЛИЗИНГ» в рэнкинге лизинговых компаний России

показатель 2016 год 2017 год Среди лизинговых компаний России 68 52 Среди лизинговых компаний Сибирского федерального округа 19 14 По работе с малым бизнесом 33 26 По работе со средним бизнесом 82 72 По количеству сделок 60 52 По размеру лизингового портфеля 82 68 Всего участников исследования 109 120

Динамичный рост компании подтвердили и исследования рынка лизинга Высшей школы экономики, которые ежегодно проводит профессор В.Д Газман. Эксперт из Высшей школы экономики, как правило, изучает основных игроков отрасли, которые уже закрепились на рынке. Среди региональных лизинговых компаний Иркутской области «РАФТ ЛИЗИНГ» оказался единственной, кого пригласили для исследования.

Все аналитики сошлись во мнении, что рынок лизинга в 2017 году побил все рекорды роста. Отрасль, по данным «Эксперт РА», прибавила 48% (в сравнении с 2016 г.) и достигла 1,1 трлн рублей, превысив исторический максимум. Драйверами рынка стал ж/д транспорт и автолизинг. Колоссальный прирост – 52% – показал и сегмент МСБ.

Елена Ланцова, директор «РАФТ ЛИЗИНГ».

Фото: А. Фёдоров

«Мы ждем дальнейшего роста лизинга, но в значительно меньших объемах, – отмечает Елена Ланцова, директор «РАФТ ЛИЗИНГ». – Полагаю, что прирост в 2018 году вряд ли превысит 15-17%. Темп замедлится в первую очередь в связи со снижением объемов госсубсидирования и удовлетворения так называемого отложенного в период кризиса спроса. В любом случае объемы рынка лизинга будут напрямую зависеть от темпов роста экономики страны».