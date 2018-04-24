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Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» улучшила свои позиции в рэнкинге лизинговых компаний страны

24 апреля 2018

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги 2017 года по лизинговой отрасли России. По объему нового бизнеса «РАФТ ЛИЗИНГ» вошла в число динамично-развивающихся компаний отрасли, обеспечив рост практически по всем показателям.

Позиции «РАФТ ЛИЗИНГ» в рэнкинге лизинговых компаний России

показатель
2016 год
2017 год
Среди лизинговых компаний России
68
52
Среди лизинговых компаний Сибирского федерального округа
19
14
По работе с малым бизнесом
33
26
По работе со средним бизнесом
82
72
По количеству сделок
60
52
По размеру лизингового портфеля
82
68
Всего участников исследования
109
120

 

Динамичный рост компании подтвердили и исследования рынка лизинга Высшей школы экономики, которые ежегодно проводит профессор В.Д Газман. Эксперт из Высшей школы экономики, как правило, изучает основных игроков отрасли, которые уже закрепились на рынке. Среди региональных лизинговых компаний Иркутской области «РАФТ ЛИЗИНГ» оказался единственной, кого пригласили для исследования.

Все аналитики сошлись во мнении, что рынок лизинга в 2017 году побил все рекорды роста. Отрасль, по данным «Эксперт РА», прибавила 48% (в сравнении с 2016 г.) и достигла 1,1 трлн рублей, превысив исторический максимум. Драйверами рынка стал ж/д транспорт и автолизинг. Колоссальный прирост – 52% – показал и сегмент МСБ.

<p>Елена Ланцова, директор «РАФТ ЛИЗИНГ».<br /> Фото: А. Фёдоров</p>

Елена Ланцова, директор «РАФТ ЛИЗИНГ».
Фото: А. Фёдоров

«Мы ждем дальнейшего роста лизинга, но в значительно меньших объемах, – отмечает Елена Ланцова, директор «РАФТ ЛИЗИНГ». – Полагаю, что прирост в 2018 году вряд ли превысит 15-17%. Темп замедлится в первую очередь в связи со снижением объемов госсубсидирования и удовлетворения так называемого отложенного в период кризиса спроса. В любом случае объемы рынка лизинга будут напрямую зависеть от темпов роста экономики страны».

ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» - одна из крупнейших лизинговых компаний Иркутской области. Была основана в 2006 году. За 12 лет работы реализовала более 1000 успешных проектов. Компания представлена в Иркутске, Братске. География охвата: Сибирский федеральный округ. «РАФТ ЛИЗИНГ» финансирует проекты в реальном секторе экономики с целью содействия обновлению и модернизации основных фондов предприятий. Занимает 50 место среди лизинговых компаний России. (согласно рэнкингу РА «Эксперт» за 9 мес. 2017 года).
www.raftleasing.ru
www.invest.raftleasing.ru

<p>Елена Ланцова, директор «РАФТ ЛИЗИНГ».<br /> Фото: А. Фёдоров</p>
/ СИА /
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