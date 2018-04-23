«Детский мир» открыл третий магазин в Иркутске

Группа компаний «Детский мир» – крупнейший оператор торговли детскими товарами в России – сообщила об открытии новых супермаркетов.

Компания «Детский мир» открыла 2 новых магазина сети. В Иркутске магазин открыт в ТЦ «Кипарис» (ул. Трактовая, д. 7), его торговая площадь составляет 1000 кв. м. Супермаркет стал третьим торговым объектом сети в Иркутске.

В Москве магазин открыт в ТЦ «Петровский» (ул. Новопетровская, д.6), его торговая площадь – 1100 кв. м., супермаркет стал 168-м торговым объектом сети в Московском регионе.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа Компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC», интернет-магазины «Детский мир» и «ELC». По данным на 31 марта 2018 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 625 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 209 городах России и 12 городах Казахстана, сеть «ELC» представлена 46 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 686 тыс. кв. Сайты: www.detmir.ru, corp.detmir.ru, elc-russia.ru.