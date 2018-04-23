В Иркутске с 23 апреля приостановлена деятельность ТРЦ «Сильвер Молл» и «Ice People»

Судебные приставы г. Иркутска 23 апреля 2018 года приостановили деятельность торгово-развлекательных центров «Сильвер Молл» и «Ice People».

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, прокурор г. Иркутска в интересах неопределенного круга лиц обратился с исковыми заявлениями в суд к собственникам торгово-развлекательных центров «Сильвер Молл» и «Ice People» об обязательстве устранить нарушения требований пожарной безопасности.

С целью обеспечения безопасности работников и посетителей торгово-развлекательного центра прокурор ходатайствовал о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета на осуществление деятельности четырехэтажного и пятиэтажного ТРЦ.

Данное ходатайство было удовлетворено Свердловским районным судом г. Иркутска, деятельность центров приостановлена до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Решение суда исполнено судебными приставами Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Иркутской области незамедлительно.

В настоящее время собственники зданий уведомляют арендаторов о приостановлении деятельности центров. Тем, из них, у кого есть необходимость в вывозе имущества, предоставлена такая возможность. Вход посетителям воспрещен.

Напомним, ранее судебными приставами приостановлена деятельность ТЦ «Золотой рай» в г.Черемхово, ТРЦ «Карамель» в г. Иркутске и ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте.