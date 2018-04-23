Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для бизнеса до 8,5%

В рамках акции клиенты малого и среднего бизнеса получат кредит «СуперОвердрафт» в Промсвязьбанке по выгодной ставке от 8,5% годовых. Кредитный продукт предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лимит «СуперОвердрафта» открывается сроком до 5 лет на сумму от 1 до 60 млн рублей без залога и может быть определен на основании анализа оборотов в другом банке. Транши в рамках кредитного лимита предоставляются без ограничений по срокам.

«Кассовые разрывы - довольно частое явление, с которым сталкиваются представители МСБ. При этом они практически не используют специальные финансовые инструменты для их преодоления из-за сложности процедур и высоких ставок. Мы решили эту проблему: наш «СуперОвердрафт» - это удобный и недорогой инструмент для поддержания стабильности бизнеса», - заявил директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

Для российского финансового рынка характерны традиционно высокие ставки на кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса – их размер может доходить до 16-19%. Аналитики банка прогнозируют высокий спрос на новый кредитный продукт, поскольку сезонное предложение «СуперОвердрафт» не имеет аналогов на рынке.

Стать участниками программы могут только новые клиенты банка, не имеющие действующих кредитов, одобренных лимитов по кредитным продуктам или лимитов по факторинговым операциям в Промсвязьбанке.