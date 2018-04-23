Антон Логашов: «Обеспечивая финансирование 'Точки кипения', мы ожидаем конкретной, измеримой отдачи от такого формата коллективной работы»

20-21 апреля в Иркутске состоялось официальное открытие пространства для коллективной работы «Точка кипения». Два дня проводились лекции, круглые столы, мастер-классы, презентации и дискуссии. Участие в них приняли почти четыреста человек, в том числе иркутяне, гости из Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ, Монголии, Китая и Кореи.

Фото: А. Фёдоров

В церемонии открытия приняли участие заместитель Губернатора – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов, министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Олег Севрюков и заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Андрей Силинг.

По словам Антона Логашова, «Точка кипения» открыта для ученых, преподавателей, студентов, бизнесменов и так называемых технологических предпринимателей, представителей общественных организаций и профессиональных сообществ, чтобы все они могли делиться своим опытом, результатами деятельности, прорабатывать новые модели регионального развития - как отдельно по своим направлениям, так и в партнерстве друг с другом.

- Обеспечивая финансирование «Точки кипения», мы ожидаем конкретной, измеримой отдачи от такого формата коллективной работы. Ключевые задачи новой коммуникативной площадки – обмен и тиражирование лучших практик и бизнес-идей, проектирование и реализация совместных проектов в области социально-экономического развития, обсуждение стартапов и формирование дорожных карт для их воплощения, - сказал Евгений Орачевский. - Новые проекты должны помогать выходу компаниям региона на новые рынки.

Организатором «Точки кипения» в Иркутске стала Корпорации развития Иркутской области при поддержке Агентства стратегических инициатив (Москва) и делового клуба «Байкальские стратегии».

– «Точка Кипения» – это инфраструктурный проект Агентства стратегических инициатив по продвижению новых инициатив. Ее принципиальное отличие от коворгинга – это наличие повестки, под которую организуются мероприятия и собираются участники. Так, ключевыми направлениями работы иркутской «Точки кипения» стали «Цифровая экономика», «Город» и «Биотех», - отметил Олег Сердюков.

«Цифровая экономика» направлена на формирование благоприятной среды цифровых технологий в экономике региона. В задачи «Города» входит трансформация городских пространств в максимально комфортные для жителей. «Биотех» - это развитие проектов в сфере биотехнологий и биомедицины. Как раз в рамках этого направления 20 апреля в «Точке Кипения» было подписано два соглашения. Первое о совместной работе по разработке технико-экономического обоснования и инвестиционного плана на строительство цифрового госпиталя и Байкальского научного R&D центра (БайкалБиоМед) между корейской компанией WINNERSGATE и Компанией «Ангара-Интермед». Второе – о совместной работе по разработке технологии производства органического белка из древесной биомассы при использовании остатков деревообрабатывающей промышленности между компанией «Арбиом» (Франция) и «Корпорацией развития Иркутской области».

Фото: А. Фёдоров

Как рассказал исполнительный директор «Точки кипения» Елена Евдокимова, в тестовом режиме пространство работало с октября 2017 года:

- За это время мы поняли, какие проекты нуждаются в поддержке, какие люди становятся участниками мероприятий, как им удобнее взаимодействовать с нами, решили многие организационные вопросы. Что изменится после официального открытия? Мероприятия в «Точке кипения» будут соответствовать логике ключевых направлений, способствовать развитию новых отраслей Национальной технологической инициативы, мы будем чаще приглашать авторитетных экспертов, московских и зарубежных, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Режим работы «Точки кипения» с 9-00 до 23-00 ежедневно по адресу: Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, 6 этаж. Для того, чтобы провести там мероприятие, необходимо зайти на сайт leader-id.ru, выбрать вкладку «Точка кипения» - Иркутск», нажать кнопку «Создать мероприятие» и ждать звонка от сотрудников «Точки», которые объяснят правила и принцип работы.